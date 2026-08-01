La reconexión del gas: dudas en el edificio donde ocurrió la explosión

A raíz de esta tragedia, según fuentes de la investigación, se conoció que el edificio tendría antecedentes de distintas irregularidades. Los registros mostrarían que las primeras anomalías se habían detectado en 2003. En marzo de ese año, las direcciones de Catastro y de Defensa Civil municipal habían advertido sobre la falta de medidas básicas de seguridad. Un relevamiento realizado en 2018 por Catastro advirtió que sobre un universo de más de 600 edificaciones en la capital al menos 31 edificios estaban habitados sin el Certificado de Final de Obra ni la habilitación pertinente, figurando entre ellos la propiedad donde ocurrió la explosión.