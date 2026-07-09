CulturaArte y cultura

Homenaje a Mercedes Sosa, locro, folklore y talleres: qué hacer el fin de semana patrio en Tucumán

El locro y la panadería argentina, las ferias comunitarias y los homenajes musicales no faltarán en la agenda cultural de este fin de semana largo.

El Paseo Histórico de calle Congreso se convirtió en una de las prinicpales atracciones para los turistas en este fin de semana patrio.
El Paseo Histórico de calle Congreso se convirtió en una de las prinicpales atracciones para los turistas en este fin de semana patrio. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 43 Min

Todos los espacios de Tucumán estarán vestidos de celeste y blanco este fin de semana largo. El feriado, sumado al día no laborable, se anexará al sábado y domingo y dará inicio a las vacaciones de invierno. Los tucumanos tendrán estos días una amplia oferta cultural que incluirá música, ferias, artesanías, danza, homenajes y mucha gastronomía tradicional.

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Salas, bares, teatros y restaurantes abrirán sus puertas para recibir el espíritu patrio de quienes quieran festejar o relajarse este fin de semana largo. Hay propuestas pensadas para todo tipo de público, por la tarde y por la mañana, en interiores y exteriores, en grupos, en familias o en solitario. También hay una propuesta especial pensada para los más chicos en el Teatro Rosita Ávila.

  • Jueves 9 de julio

Panadería y Pastelería Argentina - Locro a la leña, empanadas, sorrentinos de matambre al verdeo - Obrador Manteco, avenida Colón y Crisóstomo Álvarez

Downtown, pizzas divinas - Noche Patria Faba, tango y folclore. Desde las 21 en 24 de Septiembre 351

Fernet Libre - De 20.30 a 23 en Muñecas 621, organizado por Pizza Nuova

Taller Moana - Creación de kakamora - Foyer de Cines del Solar de 18 a 20. Entrada gratuita.

"Gracias a tu voz", homenaje a Mercedes Sosa. Danza, teatro, música y acrobacia. A las 21 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi en Crisóstomo Álvarez y Jujuy.

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  • Viernes 10 de julio

Expo Arte Emprende - Feria de Regalos especial Día del Amigo - Más de 70 marcas seleccionadas con creaciones únicas y originales. 25 de Mayo 230 de 10 a 22.30. Repite el 17, 18 y 19 de julio.

Tafinando. Peña Cultural El Cardón. A partir de las 21 en Las Heras 50.

Sangre Mansera. Viernes de Peña en Mykonos - A las 22.30 con cupos limitados en Crisóstomo Álvarez y Pellegrini.

Feria Americana YB - De 10 a 14 en avenida Aconquija 2530, Yerba Buena.

Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, taller de origami, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.

Taller "Vení a pintar tu cuadro o tote bag" - Especial Argentina. Desde las 20 en Urban Jungle, San Juan 754.

"Gracias a tu voz", homenaje a Mercedes Sosa. Danza, teatro, música y acrobacia. A las 21 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi en Crisóstomo Álvarez y Jujuy.

Habrá actividades gratuitas por la Semana de la Independencia en la Capital

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  • Sábado 11 de julio

Feria Americana YB - De 10 a 14 en avenida Aconquija 2530, Yerba Buena.

Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.

Entre Café y Cerámica - Avenida Aconquija 749, de 17 a 20. Organizado por Monet y K’Apra.

“Matilda: la hija de los dioses” en el Teatro Rosita Ávila - A las 18. Las Piedras 1550.

  • Domingo 12 de julio

Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, taller de origami, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.

Cerámica & Café. Experiencia para compartir en la previa del Día del Amigo. De 17 a 19 en 25 de Mayo 330.

“Aladín y la lámpara mágica” en el Teatro Rosita Ávila, Las Piedras 1550, a las 16.

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