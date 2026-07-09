Homenaje a Mercedes Sosa, locro, folklore y talleres: qué hacer el fin de semana patrio en Tucumán

Todos los espacios de Tucumán estarán vestidos de celeste y blanco este fin de semana largo. El feriado, sumado al día no laborable, se anexará al sábado y domingo y dará inicio a las vacaciones de invierno. Los tucumanos tendrán estos días una amplia oferta cultural que incluirá música, ferias, artesanías, danza, homenajes y mucha gastronomía tradicional.
Salas, bares, teatros y restaurantes abrirán sus puertas para recibir el espíritu patrio de quienes quieran festejar o relajarse este fin de semana largo. Hay propuestas pensadas para todo tipo de público, por la tarde y por la mañana, en interiores y exteriores, en grupos, en familias o en solitario. También hay una propuesta especial pensada para los más chicos en el Teatro Rosita Ávila.
- Jueves 9 de julio
Panadería y Pastelería Argentina - Locro a la leña, empanadas, sorrentinos de matambre al verdeo - Obrador Manteco, avenida Colón y Crisóstomo Álvarez
Downtown, pizzas divinas - Noche Patria Faba, tango y folclore. Desde las 21 en 24 de Septiembre 351
Fernet Libre - De 20.30 a 23 en Muñecas 621, organizado por Pizza Nuova
Taller Moana - Creación de kakamora - Foyer de Cines del Solar de 18 a 20. Entrada gratuita.
"Gracias a tu voz", homenaje a Mercedes Sosa. Danza, teatro, música y acrobacia. A las 21 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi en Crisóstomo Álvarez y Jujuy.
- Viernes 10 de julio
Expo Arte Emprende - Feria de Regalos especial Día del Amigo - Más de 70 marcas seleccionadas con creaciones únicas y originales. 25 de Mayo 230 de 10 a 22.30. Repite el 17, 18 y 19 de julio.
Tafinando. Peña Cultural El Cardón. A partir de las 21 en Las Heras 50.
Sangre Mansera. Viernes de Peña en Mykonos - A las 22.30 con cupos limitados en Crisóstomo Álvarez y Pellegrini.
Feria Americana YB - De 10 a 14 en avenida Aconquija 2530, Yerba Buena.
Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, taller de origami, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.
Taller "Vení a pintar tu cuadro o tote bag" - Especial Argentina. Desde las 20 en Urban Jungle, San Juan 754.
"Gracias a tu voz", homenaje a Mercedes Sosa. Danza, teatro, música y acrobacia. A las 21 en la Sala Juan Tríbulo del Teatro Alberdi en Crisóstomo Álvarez y Jujuy.
- Sábado 11 de julio
Feria Americana YB - De 10 a 14 en avenida Aconquija 2530, Yerba Buena.
Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.
Entre Café y Cerámica - Avenida Aconquija 749, de 17 a 20. Organizado por Monet y K’Apra.
“Matilda: la hija de los dioses” en el Teatro Rosita Ávila - A las 18. Las Piedras 1550.
- Domingo 12 de julio
Feria La Manifesto - Stands de ropa, música, taller de origami, barra y cafetería. De 17 a 21 en Bernabé Aráoz 133.
Cerámica & Café. Experiencia para compartir en la previa del Día del Amigo. De 17 a 19 en 25 de Mayo 330.
“Aladín y la lámpara mágica” en el Teatro Rosita Ávila, Las Piedras 1550, a las 16.