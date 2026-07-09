Homenaje a Mercedes Sosa, locro, folklore y talleres: qué hacer el fin de semana patrio en Tucumán

Salas, bares, teatros y restaurantes abrirán sus puertas para recibir el espíritu patrio de quienes quieran festejar o relajarse este fin de semana largo. Hay propuestas pensadas para todo tipo de público, por la tarde y por la mañana, en interiores y exteriores, en grupos, en familias o en solitario. También hay una propuesta especial pensada para los más chicos en el Teatro Rosita Ávila.