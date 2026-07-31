Industriales del Norte Grande quieren evitar problemas en el gas para 2027

Resumen para apurados
- La Uninor se reunió en Buenos Aires con funcionarios de Energía para solicitar medidas que garanticen el suministro de gas a la industria del Norte Grande de cara a 2027.
- Tras sufrir problemas durante la ola de frío, los industriales pidieron ampliar la capacidad de transporte de Naturgy NOA y terminar las obras del Gasoducto Norte.
- Nación se comprometió a dar respuesta en una próxima audiencia. Las obras buscan brindar estabilidad energética a diez provincias para proteger el empleo y desarrollo regional.
La industria del norte argentino pasó sofocones frente al abastecimiento del gas en el período de la ola de frío. La experiencia ha servido para avanzar en acciones que tiendan a evitar ese escenario en la próxima temporada. Con ese fin, la Unión Industrial del Norte Grande (Uninor) mantuvo encuentros con autoridades nacionales para analizar medidas que garanticen el abastecimiento del fluido a las fábricas instaladas en esta parte del país y que las condiciones de acceso a ese producto sean con precios razonables.
“Coincidimos en que la solución estructural para garantizar un abastecimiento sostenible desde la Cuenca Neuquina requerirá inversiones de infraestructura de largo plazo, sobre las cuales ya se comenzó a trabajar junto a las autoridades competentes”, comunicaron las autoridades de la Uninor, es la entidad que reúne a las Uniones Industriales de las diez provincias del Norte Grande Argentino, representando de manera conjunta al sector industrial de la región y promoviendo una agenda común para fortalecer la competitividad, la infraestructura, las inversiones y el desarrollo productivo.
La reunión, concretada en Buenos Aires, contó con la participación del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; la secretaria de Energía, María Tettamanti; y el subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos, Federico Veller. En representación de Uninor participaron Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán; Eduardo Gómez Naar, presidente de la Unión Industrial de Salta; el vicepresidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Martín Galiana; y el asesor en Energía, Elio Hernández.
Durante el encuentro se presentaron dos solicitudes prioritarias para mejorar las condiciones de abastecimiento de gas de cara a 2027. La primera consiste en la adjudicación de una mayor capacidad de transporte firme desde la Cuenca Neuquina para Naturgy NOA. La segunda, en la instrumentación de las gestiones e inversiones necesarias para finalizar las obras de reversión de las cuatro estaciones de bombeo del Gasoducto Norte.
“Valoramos la muy buena predisposición de los funcionarios nacionales, quienes recibieron nuestras propuestas y se comprometieron a brindar una respuesta concreta en una nueva audiencia que será convocada a la brevedad”, destacó Uninor.
Este encuentro representa un paso institucional de gran importancia para todo el sector productivo de la región y es el resultado del canal de diálogo abierto a partir de la nota presentada oportunamente al presidente de la Nación, Javier Milei. La concreción de esta audiencia constituye un hecho que es valorado y celebrado por todas las uniones industriales que integran la unión regional, ya que refleja la voluntad de construir una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno nacional para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta la industria del Norte.
“Desde Uninor reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo el diálogo institucional y el trabajo articulado con el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales para garantizar un abastecimiento energético competitivo y previsible, condición indispensable para fortalecer la producción, preservar el empleo y consolidar el desarrollo industrial de las diez provincias que integran el Norte Grande Argentino”, finalizó la institución.