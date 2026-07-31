Industriales del Norte Grande quieren evitar problemas en el gas para 2027

Este encuentro representa un paso institucional de gran importancia para todo el sector productivo de la región y es el resultado del canal de diálogo abierto a partir de la nota presentada oportunamente al presidente de la Nación, Javier Milei. La concreción de esta audiencia constituye un hecho que es valorado y celebrado por todas las uniones industriales que integran la unión regional, ya que refleja la voluntad de construir una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno nacional para abordar uno de los principales desafíos que enfrenta la industria del Norte.