Aumentaron las tarifas de gas natural: oficializaron un nuevo ajuste para los usuarios

El gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo incremento en las tarifas del servicio de gas natural que impactará sobre los usuarios de Tucumán y del resto del área de concesión de Naturgy NOA. La variación rondaría un 3,01% a nivel nacional, según informó la Secretaría de Energía nacional.
A través de la Resolución 171/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de la distribuidora, que entraron en vigencia desde el 1 de julio.
La medida dispone la actualización de las tarifas que cobra Naturgy NOA por el servicio de distribución de gas natural y establece que la facturación deberá reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) definido por la Secretaría de Energía, aplicando además las bonificaciones previstas para los usuarios comprendidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuando corresponda.
La resolución explica que la actualización tarifaria responde a tres componentes. Por un lado, incorpora un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), cuyo incremento se implementa en 31 ajustes mensuales consecutivos. A ello se suma la actualización periódica prevista en las Reglas Básicas de la Licencia y el traslado a las tarifas del Precio Anual Uniforme del gas establecido por la Secretaría de Energía para los consumos de 2026.
En ese marco, el ENReGE recordó que la emergencia del sector energético nacional continúa vigente y que el Ministerio de Economía dispuso mantener durante julio la actualización de los precios y tarifas del sector energético. También ratificó que el precio del gas trasladado a los usuarios será el definido por la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Energía, conforme al mecanismo de actualización previsto para el Plan Gas.Ar.
La normativa mantiene además la bonificación adicional del 25% sobre el consumo para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, beneficio que se suma a las bonificaciones generales previstas para los hogares incluidos en ese esquema.
Ravier: "Abrigarme más"
Luego de las críticas a su primera conferencia de prensa como portavoz oficial en la Casa Rosada, Adrián Ravier, salió a aclarar sus declaraciones sobre el impacto de las subas de tarifas en los hogares argentinos.
"Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas'. Voy a tratar... bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos... o sea, esto de ‘no hay almuerzo gratis', la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar, ¿no?", había dicho Ravier, reemplazante de Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete nacional y vocero presidencial.
Luego, buscó aclarar sus frases en distintos medios: "Fue poco feliz, sin duda, pero más como la levantaron los medios. No fue la intención". En ese marco, sostuvo que la gestión de Javier Milei mantiene como prioridad la protección de las personas y de los sectores de menores ingresos, y remarcó que el Estado conserva el esquema de asistencia destinado a quienes no pueden afrontar el costo pleno de los servicios públicos.
Al explicar la política tarifaria, Ravier reiteró que el objetivo del gobierno libertario es que las tarifas recuperen progresivamente valores de mercado y que los precios reflejen, al menos, los costos de prestación del servicio para normalizar el sistema energético. En ese contexto, calificó el incremento de las tarifas de gas, agua y electricidad como una medida "ingrata", aunque necesaria en la actual situación económica. Durante esa conferencia había señalado que el aumento de los servicios podría llevar a algunas familias a optar por abrigarse más en lugar de encender la calefacción.
El portavoz también utilizó una metáfora médica para describir la evolución de la economía. Comparó la situación del país con la de un paciente que estuvo en terapia intensiva y que ahora comienza un proceso de recuperación. "Eventualmente se pudo sentar, se pudo parar, empieza a caminar, todavía no corre", expresó para ilustrar, según su visión, la mejora gradual de las principales variables económicas, aunque admitió que la situación social aún está lejos de ser la ideal, consignó el diario "La Voz".
Por último, Ravier destacó que el Gobierno nacional no financia el Tesoro mediante emisión monetaria ni con nueva deuda. En cambio, aseguró que la estrategia oficial se basa en la reasignación de partidas presupuestarias ya existentes para atender áreas consideradas prioritarias, como educación y salud.