Aumentaron las tarifas de gas natural: oficializaron un nuevo ajuste para los usuarios

"Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir: ‘Bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas'. Voy a tratar... bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos, pero tiene que ver con que estos costos... o sea, esto de ‘no hay almuerzo gratis', la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar, ¿no?", había dicho Ravier, reemplazante de Manuel Adorni, ex Jefe de Gabinete nacional y vocero presidencial.