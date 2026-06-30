Por la ola de frío polar, reducen a cero el suministro de gas para el sector industrial tucumano

Resumen para apurados
- La distribuidora Naturgy redujo hoy a cero el suministro de gas al sector industrial de Tucumán para priorizar hogares, hospitales y escuelas ante la ola de frío polar.
- La medida se implementó bajo el régimen de 'rampa de corte cero' por tiempo indefinido, afectando gravemente a sectores como el citrícola y a estaciones de servicio de GNC.
- Industriales locales advierten por la falta de previsión y el alto costo del fluido en el norte del país, lo que evidencia asimetrías energéticas y frena la producción regional.
Atender la demanda prioritaria. Ese es el argumento que la distribuidora Naturgy planteó a los industriales tucumanos al comunicar, oficialmente, que a partir de hoy se instrumenta la reducción del consumo de gas natural a la actividad a cero, un régimen que técnicamente se conoce como “rampas de corte cero metro cúbico”. Si bien las actividades conocían de esta situación, lo preocupante es que el sistema energético nacional transmitió que esta decisión se adoptará “hasta nuevo aviso”.
El Gobierno nacional ha decidido bajar a cero el abastecimiento debido a las bajas temperaturas y a los pronósticos que se anticipan para los próximos días. De esa manera, se garantizará la provisión a la demanda prioritaria, donde se encuentran los usuarios residenciales, las escuelas y los hospitales.
“A los efectos del presente, se entiende por rampa de corte al tiempo mínimo indispensable para finalizar el procesamiento de los productos actualmente en curso dentro de la planta, procediendo luego a la reducción total del consumo (0 m3).
"Asimismo, en caso de contar con volúmenes de gas asignados desde la Cuenca Noroeste, estos podrán ser utilizados únicamente hasta alcanzar el límite autorizado”, detalló la distribuidora en una carta enviada a los principales actores económicos del sector privado tucumano. La misiva señala, además, que se requiere “el estricto acatamiento de la medida, destacando que cualquier desvío o incumplimiento podría comprometer el equilibrio del sistema, generar desbalances y afectar el abastecimiento regular de la demanda”. Una situación similar se observó en las estaciones expendedoras de Gas Natural Comprimido (GNC).
“Lo que inquieta de esta situación es que no abrieron ventana, como otras veces, de hasta 72 horas. Con la ola polar, la situación inquieta más porque gas no habrá bajo el esquema actual. Más allá de los anuncios por la reversión, el norte terminó siendo el furgón de cola en esta oportunidad”, señaló a LA GACETA uno de los principales referentes de la industria local.
En el sector citrícola, por ejemplo, algunos establecimientos han dejado de recibir fruta y sólo están procesando la existencia en planta, con los volúmenes de fluido contratado hace algunas semanas. La mayoría ha decidido dejar de secar cáscara que, a su vez, es ofrecida a los feet lot para la alimentación del ganado.
La Unión Industrial de Tucumán está realizando un relevamiento entre distintos sectores, con el fin de establecer el grado de compromiso que significa esta interrupción de la demanda de gas. Su titular, Jorge Rocchia Ferro, señala a LA GACETA que se presenta una medida excepcional, frente al elevado costo del fluido para esta parte del país y que puede llegar hasta U$S 25, de ocho a 10 veces más que el valor que se paga en el centro del país.