Por la ola de frío polar, reducen a cero el suministro de gas para el sector industrial tucumano

La Unión Industrial de Tucumán está realizando un relevamiento entre distintos sectores, con el fin de establecer el grado de compromiso que significa esta interrupción de la demanda de gas. Su titular, Jorge Rocchia Ferro, señala a LA GACETA que se presenta una medida excepcional, frente al elevado costo del fluido para esta parte del país y que puede llegar hasta U$S 25, de ocho a 10 veces más que el valor que se paga en el centro del país.