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¿Querés aprender un idioma? Una facultad tucumana lanzó cursos para estudiantes y público en general

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abrió las inscripciones a sus cursos de idiomas en Tucumán. La propuesta incluye inglés, francés, italiano, portugués, japonés, alemán y ruso, con modalidad presencial y virtual.

EN AGOSTO. Los cursos de idiomas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya reciben inscripciones para el segundo semestre.
EN AGOSTO. Los cursos de idiomas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ya reciben inscripciones para el segundo semestre.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • La Facultad de Derecho de la UNT abrió en Tucumán inscripciones para cursos de siete idiomas, presenciales y virtuales, que inician entre agosto y septiembre para todo público.
  • Las clases durarán cuatro meses e incluyen inglés, francés, italiano, portugués, japonés, alemán y ruso. Las tarifas varían según el vínculo con la facultad y hay descuentos.
  • La propuesta busca potenciar las competencias lingüísticas como herramienta clave para el trabajo y el estudio, ofreciendo opciones accesibles a la comunidad académica y local.
Resumen generado con IA

Hablar otro idioma ya no es un diferencial reservado para quienes planean viajar al exterior. Cada vez más empresas, universidades y programas de intercambio lo consideran una habilidad clave. Con ese escenario como punto de partida, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abrió una nueva convocatoria para sus cursos de extensión en idiomas, una propuesta destinada tanto a estudiantes como al público en general.

La oferta incluye inglés, italiano, francés, portugués y japonés, que comenzarán durante agosto, mientras que alemán y ruso iniciarán sus clases en septiembre. Todos los cursos tendrán una duración de cuatro meses y podrán realizarse de manera presencial o virtual, según la comisión elegida.

La iniciativa está pensada para personas de distintos niveles de conocimiento y busca fortalecer las competencias lingüísticas de quienes necesitan un nuevo idioma para estudiar, trabajar o ampliar sus oportunidades profesionales.

La UNT abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas y sumó una propuesta para aprender quechua

La UNT abrió las inscripciones para sus cursos de idiomas y sumó una propuesta para aprender quechua

Qué idiomas se pueden estudiar

La convocatoria reúne siete opciones para quienes quieran comenzar desde cero o continuar con su formación:

- Inglés

- Italiano

- Francés

- Portugués

- Japonés

- Alemán

- Ruso

Los primeros cinco idiomas comenzarán en agosto, mientras que alemán y ruso lo harán durante septiembre.

UNA PROPUESTA DE DERECHO. Habrá clases presenciales y virtuales con opciones para estudiantes, egresados y público en general. UNA PROPUESTA DE DERECHO. Habrá clases presenciales y virtuales con opciones para estudiantes, egresados y público en general.

Cuánto cuestan los cursos

Los valores varían según el perfil del participante. Las cuotas mensuales son:

Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: $24.000.

Egresados y docentes de la facultad: $28.000.

Público en general y estudiantes de otras facultades: $32.000.

Quienes opten por abonar el curso completo accederán a un 20% de descuento. En ese caso, los valores quedan entre $129.000 y $165.600, dependiendo de la categoría.

Además, la inscripción tiene un costo de $24.000.

Cómo aprender japonés gratis con cursos oficiales de la Fundación Japón

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Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden solicitar información en la página de la facultad y consultar por los cupos disponibles a través de WhatsApp, comunicándose con la Secretaría de Gestión Institucional al 3815170823.

Con modalidades flexibles, una amplia oferta de idiomas y cursos abiertos tanto a estudiantes como a la comunidad, la propuesta aparece como una alternativa para incorporar una herramienta que hoy suma valor tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

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