¿Querés aprender un idioma? Una facultad tucumana lanzó cursos para estudiantes y público en general

Hablar otro idioma ya no es un diferencial reservado para quienes planean viajar al exterior. Cada vez más empresas, universidades y programas de intercambio lo consideran una habilidad clave. Con ese escenario como punto de partida, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales abrió una nueva convocatoria para sus cursos de extensión en idiomas, una propuesta destinada tanto a estudiantes como al público en general.