Entradas para el Cosquín Rock 2027: precios, cómo comprarlas y cuál es la tanda agotada

Todo lo qué debés saber sobre el Cosquín Rock 2027

El festival se desplegará nuevamente a lo largo de dos jornadas consecutivas en las sierras cordobesas, con fecha confirmada para el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla. Sin embargo, aun no se sabe cuál es la grilla oficial del gran festival.