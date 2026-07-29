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Entradas para el Cosquín Rock 2027: precios, cómo comprarlas y cuál es la tanda agotada

Con opciones generales y abonos de categoría superior, la cita en el predio serrano promete reunir nuevamente a más de 100 artistas en escena.

Entradas para el Cosquín Rock 2027: precios, cómo comprarlas y cuál es la tanda agotada
Fuente: Prensa del Gobierno de Córdoba
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Cosquín Rock inició la venta general de entradas en Córdoba para su próxima edición del 6 y 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla.
  • Los abonos van desde $575.000 hasta $1.900.000 con cargos incluidos. Tras agotar preventas, se habilitó la etapa "Viajando". En 2026 reunió a 90.000 personas.
  • Sin grilla confirmada aún, el evento busca revalidar su impacto cultural y económico en la región, proyectando convocar a más de 100 artistas en dos jornadas serranas.
Resumen generado con IA

El Cosquín Rock 2027 habilitó la comercialización de ubicaciones para su próxima entrega, prevista para el sábado 6 y el domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, dentro de la provincia de Córdoba. Los interesados pueden ingresar directamente al portal oficial para gestionar sus pases.

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La fase general llamada Viajando presenta importes a partir de los $500.000, al tiempo que la propuesta VIP Fanatic alcanza el valor de $1,8 millones. A las tarifas mencionadas corresponde añadir el costo por comisión aplicable durante el procedimiento de transacción.

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Todo lo qué debés saber sobre el Cosquín Rock 2027

El festival se desplegará nuevamente a lo largo de dos jornadas consecutivas en las sierras cordobesas, con fecha confirmada para el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 en el Aeródromo Santa María de Punilla. Sin embargo, aun no se sabe cuál es la grilla oficial del gran festival.

La convocatoria reafirma el impacto de un evento que en su entrega de 2026 reunió a más de 90.000 espectadores y contó con la presentación de más de 100 artistas distribuidos en sus diversos escenarios.

Cuánto cuestan las entradas para Cosquín Rock 2027

Los precios visibles en la ticketera oficial este miércoles 29 de julio son los siguientes:

  • Abono general Viajando: $500.000.
  • Cargo por servicio del abono general: $75.000.
  • Precio final del abono general: $575.000.
  • Abono VIP Fanatic: $1.800.000.
  • Cargo por servicio del abono VIP Fanatic: $100.000.
  • Precio final del abono VIP Fanatic: $1.900.000.
  • Yendo: preventa exclusiva para clientes de BBVA , con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock.
  • Llegando: segunda preventa exclusiva para clientes de BBVA , también con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock.
  • Viajando: venta general habilitada para todos los medios de pago. Los clientes de BBVA mantienen el beneficio de 12 cuotas sin interés.


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