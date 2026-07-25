El rol fundamental del drenaje agrícola

Cuando un suelo agrícola no logra evacuar el agua sobrante de las lluvias o del riego las raíces se asfixian, los rendimientos caen, y en zonas irrigadas las sales tienden a acumularse en la superficie. Por eso el drenaje agrícola no es un lujo técnico sino una condición básica de productividad en buena parte de los suelos del mundo. La bibliografía especializada coincide en que un diagnóstico serio debe mirar al mismo tiempo el drenaje superficial y el subsuperficial, porque el problema casi nunca es solo topográfico o solo freático.