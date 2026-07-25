El rol fundamental del drenaje agrícola
Cuando un lote no logra evacuar el agua sobrante de las lluvias o del riego las raíces se asfixian, los rindes caen y, en zonas irrigadas, las sales tienden a acumularse en la superficie. Por eso este sistema no es un lujo técnico, sino una condición básica de productividad. Sin duda requiere de inversiones importantes, pero debe ser tenido en cuenta.
La provincia de Tucumán es un territorio que posee una diversidad climática y edáfica debido a su relieve y a su ubicación geográfica. A su vez, esta situación le permite tener una diversidad agrícola ganadera y de uso de suelo muy variada.
Tenemos producciones de altura más que interesantes. Y en las zonas bajas, una producción agrícola ganadera de diversa índole, que pocas regiones tienen. En la llanura tucumana se producen diferentes cultivos -desde tropicales hasta subtropicales, y otras producciones de zonas semiáridas-: cítricos, arándanos, palta, caña de azúcar, soja, maíz, porotos, sorgo, chía, trigo, garbanzos, colza, coriandro, alfalfa y pasturas diversas para la producción ganadera y avícola.
Pero también en su territorio se padecen las inclemencias climáticas, que van desde las sequías -que son más que ocasionales- y el exceso hídrico en muchas zonas de la provincia, que generan diversos tipos de problemas.
Para esta oportunidad resulta interesante destacar los excesos de agua que se dan en muchas campañas agrícolas, que generan inundaciones y anegamientos que ocasionan problemas en la infraestructura rural y, por supuesto, en los cultivos.
Debido a ello, resulta conveniente desarrollar un tema que debe ser tenido en cuenta, pero que requiere inversiones más que importantes. Nos referimos al drenaje agrícola.
Sabemos perfectamente que muchas zonas de la llanura tucumana sufren grandes problemas de anegamiento con excesos de lluvias o sin ellas. Se trata de la llanura deprimida y de las tierras aledañas a esta, donde durante muchas campañas no se puede ni siquiera entrar para sacar las cosechas debido al anegamiento.
Cuando un suelo agrícola no logra evacuar el agua sobrante de las lluvias o del riego las raíces se asfixian, los rendimientos caen, y en zonas irrigadas las sales tienden a acumularse en la superficie. Por eso el drenaje agrícola no es un lujo técnico sino una condición básica de productividad en buena parte de los suelos del mundo. La bibliografía especializada coincide en que un diagnóstico serio debe mirar al mismo tiempo el drenaje superficial y el subsuperficial, porque el problema casi nunca es solo topográfico o solo freático.
Hay muchos tipos de drenajes usados en el campo: zanjas y canales superficiales, drenes entubados o subterráneos, el dren francés, el dren topo y, para casos especiales, el drenaje vertical por pozos y las bandejas de drenaje de la horticultura protegida.
La bibliografía explica qué suelo y qué cultivo favorecen cada sistema, y qué maquinaria se usa para instalarlos.
El drenaje se define como el conjunto de técnicas que permite eliminar cualquier exceso de agua o de sales sobre la superficie del suelo o en la zona radicular, con el fin de dar a los cultivos un medio adecuado para su desarrollo.
Existen el drenaje superficial, que resuelve el agua acumulada en superficie, y el drenaje subterráneo o subsuperficial, que controla una napa freática demasiado cercana a la raíz.
El drenaje superficial incluye zanjas, cunetas, canales parcelarios y micro o macronivelación para acelerar la escorrentía y reducir el tiempo de inundación de la parcela.
El drenaje subsuperficial reúne tuberías perforadas, zanjas tapadas, materiales envolventes de grava o geotextil y variantes como el dren francés y el dren topo. Hoy dominan las tuberías corrugadas de plástico; las envolturas orgánicas o sintéticas pueden instalarse tanto con zanjadoras como con máquinas que no abren zanja, y su menor peso favorece el trabajo en suelos blandos donde la grava suele generar problemas constructivos.
El dren francés, también llamado zanja drenante, es técnicamente una zanja con pendiente, tubo ranurado y material filtrante, mientras que el dren topo, por su parte, es un conducto sin tubería formado por un implemento específico en arcillas plásticas.
Sin duda el drenaje en los campos requiere de inversiones importantes que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo en momentos donde la cantidad de agua que hay en el campo y el tiempo que debe pasar para que la misma salga del campo produce daños en cultivos implantados o directamente no permite realizar un cultivo.
Además, se suma el hecho de que cuando se saca el agua de un campo, esta debe ser llevada a otro lugar, donde también puede generar inconvenientes. Debido a ello se requiere de un estudio y de trabajo coordinado entre todos los integrantes de un sistema productivo del área en cuestión, para desarrollar un proyecto que ayude a todos a solucionar este problema.
Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta.