Japonés desde cero: lanzan un curso inicial para aprender el idioma desde mayo

Resumen para apurados
- La Universidad San Pablo-T y la Asociación Nikkei Tucumán lanzan un curso de japonés inicial desde el 6 de mayo en Tucumán para responder al creciente interés por esta cultura.
- Las clases serán presenciales los miércoles con un enfoque práctico y cultural. La iniciativa surge por el auge del anime y la cultura pop entre los jóvenes de la región.
- Esta propuesta busca facilitar el acceso a idiomas extranjeros sin experiencia previa, fomentando nuevas oportunidades de formación personal y profesional en la provincia.
El interés por el japonés crece entre jóvenes tucumanos que consumen anime, siguen la cultura pop o piensan en viajar. En ese contexto, la Universidad San Pablo-T presenta una propuesta concreta: un curso inicial de idioma japonés pensado para quienes quieren empezar sin experiencia previa.
La iniciativa se desarrolla en articulación con la Asociación Nikkei Tucumán y apunta a un aprendizaje accesible, con foco en la práctica y la participación en clase.
Fecha, horarios y asistencia
El curso comenzará el 6 de mayo y se extenderá hasta diciembre de 2026. Las clases serán los miércoles, de 19 a 21, en la sede del Centro Cultural (24 de septiembre 476).
Con una carga total de 68 horas, la propuesta está dirigida al público en general, con el único requisito de contar con el secundario completo. Además, se exige una asistencia mínima del 75%.
El curso tiene una matrícula de $60.000. A eso se suman ocho cuotas mensuales: las dos primeras de $60.000 y las seis restantes de $66.000. La estructura de pago acompaña todo el trayecto formativo, que se extiende a lo largo de ocho meses.
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Durante el cursado, los estudiantes trabajarán con expresiones de uso cotidiano, pronunciación y diálogos simples. La idea es que el idioma aparezca en situaciones reales, para que el aprendizaje resulte más natural y sostenido en el tiempo.
El japonés no se limita a la gramática. En paralelo, el curso busca acercar elementos culturales que forman parte de la vida diaria en Japón. Desde formas de saludo hasta hábitos sociales, cada clase suma contexto para entender cómo funciona el idioma en su entorno.
Ese enfoque responde a una tendencia creciente: aprender lenguas extranjeras con una mirada más amplia, que combine comunicación y cultura.
Cómo inscribirse
Quienes quieran sumarse pueden pedir información o iniciar el proceso de inscripción a través del número 3816951381. La propuesta tiene cupos limitados y está pensada como una experiencia de inicio, ideal para quienes quieren explorar el idioma por primera vez.
Estudiar japonés puede ser una curiosidad, un hobby o el inicio de un proyecto más grande. Lo cierto es que cada vez más jóvenes buscan herramientas que los conecten con otras culturas.
Este curso aparece como una puerta de entrada concreta: cercana, accesible y con una promesa clara. Empezar desde cero, pero con la posibilidad de llegar lejos.