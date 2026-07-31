Reforma del Banco Central: qué puede cambiar para los argentinos y por qué el crédito podría ser la clave

La reforma del Banco Central que el presidente Javier Milei presentó durante la cadena nacional abrió un nuevo capítulo en la política económica del Gobierno. El proyecto enviado al Congreso propone limitar de manera estricta la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado, eliminar el giro de determinadas utilidades al Tesoro y redefinir como misión central del organismo la preservación del valor de la moneda.