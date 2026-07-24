La mora de las familias alcanzó un récord en más de dos décadas y casi triplicó el nivel de hace un año
Según el Banco Central, el 12,8% de los créditos otorgados a los hogares presentó irregularidades en mayo. El deterioro es mayor entre los jóvenes, las entidades no bancarias y las provincias del norte del país.
Resumen para apurados
- En mayo, la morosidad de las familias argentinas alcanzó el 12,8%, un récord en dos décadas, según el BCRA, debido al encarecimiento del crédito y la pérdida de ingresos.
- El nivel casi triplica el 4,5% de hace un año. El deterioro se agrava en jóvenes menores de 25 años, entidades no bancarias y el norte del país por tasas reales positivas.
- Pese al récord, el BCRA afirma que la solvencia y liquidez del sistema permiten absorber el impacto sin arriesgar la estabilidad bancaria, aunque el consumo se resiente.
La morosidad del sistema financiero argentino volvió a crecer en mayo y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, impulsada principalmente por el deterioro en el pago de los créditos otorgados a las familias. De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la proporción de préstamos irregulares en los hogares llegó al 12,8%, casi el triple del 4,5% registrado en el mismo mes de 2025.
El último Informe de Bancos del BCRA señala que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado. Esto representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y de 5,1 puntos en comparación con mayo del año pasado.
El informe atribuye el deterioro, principalmente, al comportamiento de los créditos destinados a las familias. En ese segmento, la morosidad aumentó 0,7 puntos porcentuales frente a abril y 8,3 puntos en términos interanuales, hasta alcanzar el 12,8%. Si bien el ritmo de crecimiento comenzó a moderarse en los últimos meses, la cartera irregular continúa expandiéndose en términos reales y refleja una creciente dificultad de los hogares para afrontar sus compromisos financieros.
Las empresas también registraron un aumento de la mora
En el caso de las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo. El nivel fue 0,1 punto porcentual superior al de abril y 2,5 puntos mayor que el de un año atrás. Aunque el deterioro también se observa en este segmento, continúa siendo considerablemente inferior al registrado entre las familias.
Pese a este escenario, el Banco Central destacó que el crédito comenzó a mostrar algunos signos de recuperación. El saldo real de los préstamos al sector privado en pesos creció 0,3% durante mayo, luego de cuatro meses consecutivos de retrocesos. La mejora fue impulsada por las líneas comerciales y los créditos con garantía real, mientras que los préstamos destinados al consumo volvieron a caer.
En moneda extranjera, el financiamiento al sector privado aumentó 2,6% entre puntas de mes. En contraste, los depósitos privados en pesos descendieron 0,9% en términos reales, principalmente por la reducción de las colocaciones a plazo fijo.
El sistema financiero mantiene elevados niveles de solvencia
A pesar del incremento de la morosidad, el BCRA sostuvo que el sistema financiero conserva una posición sólida para absorber ese deterioro.
En mayo, las previsiones constituidas por las entidades cubrían el 86,3% de la cartera irregular y el 6,6% del total de los créditos otorgados. Además, al considerar conjuntamente el nivel de mora, las previsiones y el capital regulatorio, el crédito irregular neto de previsiones representó apenas el 2,2% de la Responsabilidad Patrimonial Computable.
En ese contexto, la integración de capital del sistema alcanzó el 30,7% de los activos ponderados por riesgo, con un exceso de integración del 280,3% respecto de la exigencia normativa. Según el organismo, estos niveles le permiten a la banca afrontar el incremento de la mora sin comprometer su estabilidad.
Los indicadores de liquidez también permanecieron en niveles elevados. El ratio que contempla únicamente las disponibilidades en pesos se ubicó en 11,9% de los depósitos en esa moneda. Al sumar los títulos públicos y las operaciones de corto plazo con el BCRA, el indicador ampliado llegó al 32,7%. En moneda extranjera, los activos líquidos representaron el 50,9% de los depósitos.
Cada vez más salario se destina al pago de deudas
El deterioro no solo se refleja en el crecimiento de la cartera irregular. El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central indicó que, en abril, la carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó el 24,1% de la masa salarial formal, cuando dos años atrás ese porcentaje no alcanzaba el 9%.
El organismo explicó que este cambio responde, entre otros factores, a que las tasas de interés reales de los créditos personales dejaron de licuarse con la inflación y pasaron a ser significativamente positivas.
Los jóvenes y el norte del país, los más afectados
Los datos oficiales muestran que el deterioro es especialmente pronunciado entre los deudores más jóvenes. En el segmento de entre 18 y 25 años, la irregularidad supera el 40%, mientras que el porcentaje disminuye progresivamente a medida que aumenta la edad.
La situación también es más compleja entre las entidades no financieras, que concentran cerca del 17% del crédito destinado a las familias. En ese sector, la morosidad ronda el 30%, muy por encima del promedio del sistema bancario tradicional.
Las diferencias también se observan a nivel regional. En el norte del país, la proporción de personas en mora supera el 30%, mientras que en el centro del país y en provincias como Neuquén se mantiene por debajo del promedio nacional.
El informe agrega que, entre quienes solo pudieron acceder a financiamiento mediante entidades no bancarias por no reunir los requisitos para obtener un préstamo en la banca tradicional, el nivel de incumplimiento ya supera el 50%.