La mora de las familias alcanzó un récord en más de dos décadas y casi triplicó el nivel de hace un año

La morosidad del sistema financiero argentino volvió a crecer en mayo y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas, impulsada principalmente por el deterioro en el pago de los créditos otorgados a las familias. De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la proporción de préstamos irregulares en los hogares llegó al 12,8%, casi el triple del 4,5% registrado en el mismo mes de 2025.