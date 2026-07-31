Horóscopo de agosto de 2026: llegan cambios en el amor, ¿qué le espera a cada signo del zodíaco?

Agosto de 2026 se perfila como un mes de cambios en el plano sentimental para quienes siguen las predicciones de la astrología. De acuerdo con distintas corrientes astrológicas, el ingreso de Venus en Libra, junto con un eclipse solar en Leo y un eclipse lunar en Piscis, marcarán un período propicio para revisar relaciones, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades en el amor.