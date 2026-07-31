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Horóscopo de agosto de 2026: llegan cambios en el amor, ¿qué le espera a cada signo del zodíaco?

Los movimientos planetarios impulsarán conversaciones importantes, definiciones afectivas y una mirada más profunda sobre la manera de vincularse con los demás.

Agosto traerá definiciones en el amor: el pronóstico para cada signo del zodíaco
Agosto traerá definiciones en el amor: el pronóstico para cada signo del zodíaco
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, los pronósticos astrológicos prevén cambios en el amor para los signos del zodíaco, impulsados por relevantes movimientos planetarios y eclipses.
  • El ingreso de Venus en Libra, un eclipse solar en Leo y uno lunar en Piscis propiciarán conversaciones profundas, el cierre de ciclos afectivos y nuevas miradas vinculares.
  • Estos eventos permitirán fortalecer vínculos actuales, iniciar nuevas relaciones o redefinir las expectativas sentimentales desde una perspectiva más consciente.
Resumen generado con IA

Agosto de 2026 se perfila como un mes de cambios en el plano sentimental para quienes siguen las predicciones de la astrología. De acuerdo con distintas corrientes astrológicas, el ingreso de Venus en Libra, junto con un eclipse solar en Leo y un eclipse lunar en Piscis, marcarán un período propicio para revisar relaciones, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades en el amor.

Según estas interpretaciones, los movimientos planetarios impulsarán conversaciones importantes, definiciones afectivas y una mirada más profunda sobre la manera de vincularse con los demás.

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Para los astrólogos, agosto será un mes atravesado por transformaciones emocionales. Los eclipses y los tránsitos planetarios favorecerán el cierre de etapas que ya cumplieron su ciclo y la posibilidad de construir relaciones desde un lugar más consciente. Mientras algunos signos tendrán la oportunidad de fortalecer sus vínculos actuales, otros podrían iniciar nuevas historias o redefinir qué esperan del amor.

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpio
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis
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