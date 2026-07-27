Horóscopo chino: los signos que cerrarán julio con grandes cambios laborales y giros inesperados, según Ludovica Squirru
La astrología oriental anticipa un período de profunda reconversión laboral, emocional y financiera. Ludovica Squirru anuncia cuáles serán los favorecidos en este nuevo impulso astral.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anunció que Búfalo, Serpiente y Caballo tendrán grandes cambios laborales y financieros a fines de julio por un renovado impulso astral.
- La transformación se dará mediante la reestructuración financiera del Búfalo, la sanación de vínculos de la Serpiente y el impulso para viajes y decisiones del Caballo.
- Estos cambios exigirán soltar viejas estructuras y tomar decisiones planificadas para aprovechar al máximo las oportunidades profesionales y personales del nuevo ciclo.
Aunque los días de julio se agotan en el calendario, las oportunidades inéditas se renuevan conforme avanzan las jornadas. En la antesala de un nuevo mes, el horóscopo chino anuncia un período de impulso para los nativos y un tiempo propicio para los cambios así como las grandes propuestas. Según los análisis astrológicos, varios integrantes del zodíaco atravesarán por una etapa cargada de reconversión y frescas energías.
Para algunos signos del horóscopo chino, los últimos días de julio serán un momento de renacer. De acuerdo con la reconocida astróloga Ludovica Squirru, este será un lapso de transformaciones que comprenderán grandes oportunidades laborales y hasta un nuevo estado en el plano emocional. Pero esto también requerirá de acción por parte de los integrantes del zoo zodiacal, que deberán soltar viejas estructuras para ensamblar otras más firmes.
Horóscopo chino: signos en reconversión a fines de julioBúfalo
El Búfalo será uno de esos beneficiados de los últimos días de julio. Según Squirru, para este animal la metamorfosis empezará en el plano económico y laboral. Este ciclo de reestructuraciones trae también el orden y la claridad para equilibrar las finanzas personales, acomodarlas tras meses de inestabilidad, algo que vendrá acompañado de propuestas profesionales de gran valor que cambiarán el panorama.
Por su parte, la Serpiente experimentará una profunda renovación espiritual. Este giro interior le dará la solidez necesaria para resolver viejos conflictos familiares y dejar atrás ataduras del pasado, abriéndole paso a la construcción de vínculos afectivos mucho más sanos. Tanto el Búfalo como la Serpiente deberán permanecer atentos para no dejar escapar las circunstancias favorables que se presenten en sus caminos.
El Caballo también asumirá un papel protagónico en este mapa de predicciones astrales. Quienes pertenezcan a este signo sentirán un renovado impulso de energía que facilitará la concreción de viajes pendientes y la toma de decisiones clave en el ámbito académico o laboral. No obstante, los especialistas recomiendan actuar con cautela y planificación, evitando las decisiones apresuradas que puedan alterar el equilibrio conquistado.
Para sacar el máximo provecho de este tiempo de transición, la astrología oriental aconseja adoptar una actitud reflexiva frente a los giros cotidianos. Realizar un balance sincero de metas y desprenderse de aquellos compromisos que ya no aportan valor resultará fundamental para dar la bienvenida a lo nuevo.