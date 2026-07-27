Horóscopo chino: los signos que cerrarán julio con grandes cambios laborales y giros inesperados, según Ludovica Squirru

Para algunos signos del horóscopo chino, los últimos días de julio serán un momento de renacer. De acuerdo con la reconocida astróloga Ludovica Squirru, este será un lapso de transformaciones que comprenderán grandes oportunidades laborales y hasta un nuevo estado en el plano emocional. Pero esto también requerirá de acción por parte de los integrantes del zoo zodiacal, que deberán soltar viejas estructuras para ensamblar otras más firmes.