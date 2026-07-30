Horóscopo chino 2026: qué anticipa Ludovica Squirru para agosto y por qué será un mes de cambios

Como sucede con todas las predicciones astrológicas, estas interpretaciones forman parte de las creencias vinculadas al Horóscopo Chino y ofrecen una guía simbólica sobre las energías del momento. Para quienes siguen esta tradición, agosto de 2026 podría convertirse en el punto de partida de cambios que se extenderán durante el resto del año, siempre que estén dispuestos a dar el primer paso y aprovechar las oportunidades que se presenten.