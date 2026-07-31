El mensaje de Tuli Acosta en medio de los rumores de infidelidad de Luck Ra a La Joaqui

Durante todo el programa aparecieron las referencias –tanto directas como indirectas– a Luck Ra. Incluso Evitta Luna se animó a bromear con el tema, sin que la cantante diera explicaciones. Antes de terminar, la Joaqui hizo un extenso descargo, quebrada por el llanto. “Independientemente de lo que suceda entre nosotros como pareja, puertas para adentro, no tiene por qué pagar una mujer el precio de lo que sucede entre una pareja heterosexual. O sea, es la pareja quien tiene los límites y las cuestiones”, manifestó.