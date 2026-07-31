El mensaje de Tuli Acosta en medio de los rumores de infidelidad de Luck Ra a La Joaqui

Resumen para apurados
- Tuli Acosta desmintió en redes ser la tercera en discordia tras la ruptura de La Joaqui y Luck Ra esta semana en Argentina, rumor desmentido también por la propia cantante.
- Tras los rumores en redes, Acosta respondió con chicanas irónicas e inició llamadas privadas, mientras La Joaqui explicó en su programa de streaming que Acosta es solo amiga de su ex.
- Las aclaraciones buscan frenar las especulaciones mediáticas, proteger la privacidad de las partes y cerrar públicamente el duelo por el fin de una de las parejas más famosas.
Incluso antes de que La Joaqui confirmara su separación de Luck Ra, las redes sociales empezaron a apuntar contra una supuesta tercera en discordia. Pese a las declaraciones de la cantante, la influencer Tuli Acosta quedó involucrada, con argumentos flojos, en una de las rupturas más polémicas y menos esperadas del año.
Después de días de habladurías, este miércoles la Joaqui publicó una historia en su cuenta de Instagram contando su parte de la historia. “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, escribió, pidiendo respeto a la privacidad ante un “duelo difícil para ambos”. Pero, hasta entonces, nada había dicho sobre una infidelidad.
Tuli Acosta intentó cambiar de tema en medio de la separación de Luck Ra y la Joaqui
La primera publicación de Tuli Acosta que hizo una referencia indirecta al tema se hizo en Instagram. Con “Vaina loca” de Ozuna de fondo, se grabó bailando en medio de un entrenamiento en el gimnasio. “Ni idea, yo ando en mi mundo”, escribió encima, mientras bailaba y se reía, visiblemente agotada por la actividad física.
Pero la chicana de Acosta no fue su único accionar. Por su cercanía a Luck Ra, ya había aprovechado un momento para hablar con él y también con la Joaqui. “Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo. Hablamos todos los días. Y la llamé a la Joaqui”, le contó a Ángel De Brito.
En el último programa del conductor, mientras se debatía sobre la participación que pudiera haber tenido Acosta en la separación, ella redobló la apuesta y volvió a escribirle a De Brito mientras estaban al aire. “Hablen de la Ley de Tierras que va al Congreso el 6. Eso es más importante”, dijo irónica, causando la indignación de los panelistas.
Qué dijo la Joaqui sobre los rumores de infidelidad
El miércoles por la noche, después de semanas de ausencia en su programa de streaming en PLP, de Luzu TV, la Joaqui volvió a aparecer en vivo. Recién llegada de Costa Rica, donde decidió transitar una etapa de su duelo postseparación, la cantante se animó a poner la cara para la transmisión que hizo con Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evitta Luna.
Durante todo el programa aparecieron las referencias –tanto directas como indirectas– a Luck Ra. Incluso Evitta Luna se animó a bromear con el tema, sin que la cantante diera explicaciones. Antes de terminar, la Joaqui hizo un extenso descargo, quebrada por el llanto. “Independientemente de lo que suceda entre nosotros como pareja, puertas para adentro, no tiene por qué pagar una mujer el precio de lo que sucede entre una pareja heterosexual. O sea, es la pareja quien tiene los límites y las cuestiones”, manifestó.
Sobre Acosta, dijo que sabe que es la mejor amiga de su expareja y que le tiene un gran aprecio.