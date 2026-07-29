Así es la casa que compartieron La Joaqui y Luck Ra: qué pasará ahora que se acaban de separar

Resumen para apurados
- Tras confirmar su separación, el cantante Luck Ra dejó la casa que compartía con La Joaqui en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.
- La propiedad, habitada desde fines de 2025, destaca por su diseño moderno, iluminación natural, jardín con piscina y un cuarto de arte diseñado para las hijas de la artista.
- Tras la salida de Luck Ra, La Joaqui continuará en la residencia con sus hijas, cerrando una etapa de convivencia que la pareja solía compartir de forma pública en redes.
La Joaqui y Luck Ra compartieron durante varios meses una lujosa casa en un exclusivo barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires. La propiedad, elegida como hogar de la pareja a fines de 2025, combina arquitectura moderna, decoración minimalista y espacios diseñados para la vida familiar.
Tras confirmarse la separación, el cantante abandonó la residencia, que continúa llamando la atención por su diseño y por los ambientes pensados especialmente para las hijas de la artista.
Cómo es la casa donde vivieron La Joaqui y Luck Ra
La vivienda se caracteriza por un estilo contemporáneo en el que predominan los espacios abiertos y la iluminación natural.
Entre sus principales características se destacan:
Amplio living integrado con el comedor.
Cocina de concepto abierto equipada con electrodomésticos modernos.
Grandes ventanales con vista al jardín.
Paredes revestidas en madera que aportan calidez.
Decoración con tonos neutros, piedra y detalles metálicos.
Mobiliario de líneas minimalistas.
La distribución busca integrar los ambientes interiores con el exterior, generando una sensación de amplitud y conexión con la naturaleza.
El cuarto de arte para las hijas de La Joaqui
Uno de los espacios más llamativos de la propiedad es el ambiente destinado a Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui.
El cuarto fue diseñado para fomentar la creatividad de las niñas e incluye:
Atriles para pintar.
Un espejo de gran tamaño.
Cuadros decorativos.
Espacios para juegos y actividades artísticas.
La cantante mostró en distintas oportunidades ese rincón en sus redes sociales, donde las pequeñas pueden dibujar, pintar y compartir tiempo juntas.
Un jardín con piscina y espacios para disfrutar al aire libre
El exterior es otro de los grandes atractivos de la propiedad.
La casa cuenta con un amplio jardín parquizado, ideal para reuniones y actividades familiares, además de una piscina rodeada por un deck de madera que se convirtió en uno de los lugares favoritos durante el verano.
Los espacios verdes y la vegetación rodean toda la vivienda, aportando privacidad y un entorno tranquilo.
Un hogar de estilo moderno
La decoración mantiene una línea elegante y funcional.
Los tonos claros predominan en todos los ambientes, acompañados por muebles contemporáneos y materiales naturales que generan una atmósfera cálida sin perder sofisticación.
Las habitaciones son amplias, luminosas y cuentan con detalles personalizados, especialmente en los dormitorios de las hijas de La Joaqui, pensados para adaptarse a sus distintas etapas de crecimiento.
El hogar que marcó una etapa de la pareja
Luck Ra anunció la mudanza junto a La Joaqui a fines de 2025 con una publicación en redes sociales en la que escribió "Nuevo hogar", mostrando una imagen desde el jardín de la propiedad.
La residencia fue el escenario de la convivencia de la pareja y de numerosos momentos familiares. Tras la ruptura, el cantante dejó la casa, que sigue destacándose por su arquitectura moderna, sus espacios amplios y un diseño pensado para combinar comodidad, naturaleza y vida familiar.