"Sé el camino de una casa que no voy a volver a psiar": la contundente frase de Luck Ra que confirmaría la ruptura con La Joaqui
Frases irónicas, temas de desamor y la ausencia de guiños virtuales exponen la separación entre los artistas. Sin embargo, un último mensaje de Luck Ra parecería ser la señal más clara.
Resumen para apurados
- Los cantantes Luck Ra y La Joaqui habrían terminado su relación recientemente en Argentina tras una decisión del cuartetero por buscar un cambio en su vida.
- La ruptura se evidenció en TikTok con frases indirectas de ambos y fue ratificada por periodistas de espectáculos tras semanas de distanciamiento virtual.
- La pareja mantendría silencio público temporal para asimilar el fin del vínculo, mientras la separación genera gran repercusión entre sus seguidores.
Los rumores de tensión parecen confirmarse entre las idas y vueltas en redes sociales que encabezaron en los últimos días Luck Ra y La Joaqui. Lo que había empezado como una especulación por un distanciamiento virtual terminó convirtiéndose en un cruce indirecto entre ambos artistas. Tras la confirmación por parte de los medios, el cuartetero publicó uno de los últimos posteos que parecerían constatar las hipótesis de conflicto.
Luck Ra publicó un clip en su cuenta de TikTok que dio a los seguidores una pista aún más clara respecto a las indirectas de las últimas semanas. “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar”, agregó como texto a un material en el que se lo ve sentado tomando un vaso de agua sin mucha más acción. La publicación acumuló 225.000 “me gusta” y más de 1.800 mensajes en pocas horas, un registro que llegó en el momento más álgido de las versiones cuando La Joaqui también acumulaba 'me gusta' y reacciones a las especulaciones sobre la separación.
Vacaciones en la playa y pistas en las redes
La serie de videos que publicó La Joaqui en sus vacaciones en Costa Rica junto a sus hijas sirvieron para acrecentar aquel caudal de presunciones que había comenzado en el escenario digital, cuando los seguidores de los artistas notaron que ya no había intercambio en redes y que el cuartetero ni siquiera se encontraba físicamente en el mismo espacio que la cantante. Las vacaciones en un destino tropical con sus pequeñas mostraban piletas con vista al mar, terrazas y atardeceres costeros. Lo que no mostraban era al cantante cuartetero.
En el historial de interacciones del cantante en el perfil de La Joaqui también se mostraba un hermetismo absoluto: casi un mes sin un “me gusta”, sin un mensaje, sin ninguna huella digital. El contraste con publicaciones anteriores resultó llamativo. El 21 de junio, en una foto de La Joaqui junto a una de sus hijas, Luck Ra había dejado dos interacciones en las que deslizaba que quería ser padre con ella. Desde entonces, nada más.
La crisis que ya se habría confirmado
Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien terminó de dar los detalles de lo que pasaba puertas adentro. Según reveló el periodista, la pareja se encuentra atravesando una crisis muy profunda y ya llevarían entre un mes y un mes y medio separados. En el programa conducido por Ángel de Brito, aseguraron que la decisión de distanciarse habría sido tomada por el propio cantante cordobés. “Él quiere otra cosa para su vida”, afirmó el panelista.
Mientras tanto, la artista marplatense se encontraría en un proceso más complejo por el amor que siente por él. “Ella está muy enamorada y no lo puede entender”. Según el panelista, ambos habrían acordado un silencio público para que ella pudiera “estar un poco más fuerte” antes de hacer cualquier anuncio formal.
La serie de publicaciones de La Joaqui desde el Caribe pareció confirmar este desgastante momento emocional. A través de varios videos en sus redes sociales, la referente del RKT se mostró entonando canciones de desamor como “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, acompañada de frases irónicas que sus fans no tardaron en descifrar. “Nunca indirecta, siempre temazo”, escribió, una aclaración que sus seguidores no terminaron de creer. A ese posteo le siguieron otros al ritmo de "Ojitos Mentirosos" y "Excesos", alimentando de manera directa las versiones de una ruptura definitiva.
" data-video-id="7666930381899189525" data-video-id="7666930381899189525" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" >
@luckra
les juro que a veces tomo agua♬ sonido original - 𝘚𝘢𝘺
Un distanciamiento que parece definitivo
Por su parte, el cordobés venía dando pequeñas pistas previas. Semanas atrás, en un video grabado desde un balcón con vista al mar, había compartido una frase del youtuber Gaspi referida a la autosuficiencia. “Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien”, sentenció. Ese mensaje marcó el inicio de esta seguidilla de misivas sin destinatario explícito pero de clara lectura para su comunidad.
A estas idas y vueltas virtuales se sumó la ausencia de la cantante en los eventos informales de Luck Ra, un detalle que en el entorno de la pareja no pasó inadvertido. “Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció”, describió Ochoa. En otro episodio, durante un streaming que el cantante realizó desde España, el chat se llenó de preguntas sobre la crisis y él no respondió ninguna. El panelista también señaló el hecho de que ella es madre de dos hijas como parte de la ecuación: “A veces en un vínculo funciona y a veces no”, dijo el panelista, aclarando que el cantante es “amoroso” con las nenas pero que ese factor forma parte del panorama actual.