"Sé el camino de una casa que no voy a volver a psiar": la contundente frase de Luck Ra que confirmaría la ruptura con La Joaqui

A estas idas y vueltas virtuales se sumó la ausencia de la cantante en los eventos informales de Luck Ra, un detalle que en el entorno de la pareja no pasó inadvertido. “Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció”, describió Ochoa. En otro episodio, durante un streaming que el cantante realizó desde España, el chat se llenó de preguntas sobre la crisis y él no respondió ninguna. El panelista también señaló el hecho de que ella es madre de dos hijas como parte de la ecuación: “A veces en un vínculo funciona y a veces no”, dijo el panelista, aclarando que el cantante es “amoroso” con las nenas pero que ese factor forma parte del panorama actual.