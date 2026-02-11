Congelan criptoactivos y bienes de tucumanos por lavado de activos del Comando Vermelho

Los investigadores advirtieron inconsistencias entre el volumen de operaciones registradas y el perfil patrimonial y fiscal de los involucrados, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos. La operatoria detectada incluía la recepción de activos, su fragmentación y diversificación mediante trading de criptomonedas, y un presunto retorno hacia un beneficiario final identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y con investigaciones abiertas tanto en Argentina como en Brasil por lavado de activos y delitos vinculados al narcotráfico.