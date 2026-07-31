¿Que implica la independencia del Banco Central?

La Carta Orgánica del Banco Central es la ley que establece los principios fundamentales de la autoridad monetaria, su finalidad, sus principales funciones y facultades. En su artículo 3, y conforme a las modificaciones implementadas en 2012, establece que “el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Objetivos ambiciosos, amplios y difícilmente evaluables porque la inflación, el crecimiento económico, la generación de empleo y la equidad dependen de múltiples instrumentos de política económica, muchos de ellos no propios de la política monetaria. Los objetivos del Central no siempre fueron tan ambiciosos. En el texto original de 1992, ese mismo artículo 3 señalaba que “es su misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda”. Milei quiere volver al espíritu original de la Carta Orgánica, eliminando funciones y concentrando la atención en un único objetivo: el control de la inflación. Y como la inflación es un fenómeno monetario, quiere suprimir cualquier posibilidad de financiamiento al Estado mediante la emisión de dinero. No es menor la cuestión relacionada con la necesidad de dar más estabilidad a sus autoridades. El artículo 7 de la Carta Orgánica señala que el presidente de la entidad y las demás autoridades de la entidad durarán seis años en sus funciones; hay evidencia de que los presidentes duran, en general, bastante menos.
Más allá de la discusión política que ya generó, la iniciativa de Milei toca una pregunta relevante: ¿qué tan estables pueden llegar a ser las reglas de la política monetaria en Argentina? Es cierto que, al menos en parte, la reforma se abordó recientemente porque forma parte de los compromisos estructurales asumidos por la Argentina con el FMI en el marco del Servicio de Facilidades Extendidas (EFF) suscripto en 2025. El organismo viene señalando en sucesivas revisiones la necesidad de fortalecer la independencia del BCRA y reducir lo que denomina “dominio fiscal”. Pero también es cierto que el gobierno decidió avanzar ahora, apalancado en un contexto de indicadores financieros más favorables, con reservas en niveles cercanos a los U$S 50.000 millones, riesgo país por debajo de los 450 puntos y una inflación que desaceleró a niveles inferiores al 2% mensual. Ese combo le da al Ejecutivo el clima político y económico necesario para presentar la reforma monetaria como corolario de un rumbo que, en su lectura, ya está dando resultados. Y, a fin de cuentas, se da blindaje institucional al equilibrio fiscal. Es importante mirar la experiencia internacional de los últimos años. Hay una tendencia global hacia el fortalecimiento de la independencia de los bancos centrales, con una ola de reformas particularmente marcada desde 2016, que se aceleró tras el repunte inflacionario después de la pandemia. La mayoría de ellas mejoraron la autonomía de las autoridades monetarias y un dato llamativo es que los países de ingresos bajos o emergentes muestran hoy niveles de independencia similares a los de las economías desarrolladas, lo que matiza la idea de que se trate de un privilegio exclusivo de países ricos. Sin embargo, persiste una pregunta abierta que es, en el fondo, la misma que se plantea para el caso argentino: si esa mayor independencia legal se traduce realmente en mejores resultados de estabilidad de precios o si la ley por sí sola no garantiza que la práctica cotidiana acompañe lo que dice el papel. Probablemente la pregunta más importante en el caso argentino esté relacionada con la consistencia operativa del propio esquema, cuando el propio Central continúa administrando activamente el tipo de cambio a través del esquema de bandas cambiarias, interviniendo en el mercado de contado y utilizando instrumentos para abastecer la demanda de divisas. Un mandato monetario acotado a estabilidad de precios suele ir de la mano, en la literatura y en la experiencia comparada, de un tipo de cambio flotante -no de una intervención cambiaria discrecional y cotidiana-. La pregunta que todavía no se instaló con fuerza en el debate público es cómo convive, en la práctica, ese mandato único con un régimen cambiario que, en los hechos, sigue siendo administrado. No es un detalle menor, ya que, si la nueva Carta Orgánica no resuelve esa tensión, el mandato único corre el riesgo de ser más una declaración de principios que una restricción operativa efectiva.
A partir de esto surgen dos preguntas relevantes. La primera de ellas es si la independencia del banco central contribuye activamente a reducir la inflación. La segunda pregunta es si del aumento de la independencia del Central se sigue un esquema de metas de inflación, como el que tienen muchos países de la región (Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, entre otros). Es razonable pensar que, si el objetivo del Banco se limita a preservar la estabilidad de precios, ese objetivo debería cuantificarse. Eso constituye un paso lógico. En definitiva, la discusión sobre la Carta Orgánica excede lo técnico y anticipa qué tipo de anclaje institucional tendrá la macroeconomía argentina en los próximos años. Su resultado no despeja, por sí solo, los riesgos de corto plazo asociados al esquema cambiario vigente, pero sienta las bases sobre las que podría construirse, más adelante, un régimen monetario más predecible. Para quienes deben planificar decisiones de inversión y financiamiento, ese horizonte de mediano plazo importa tanto como el desenlace del debate legislativo.