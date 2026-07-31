¿Que implica la independencia del Banco Central?

Más allá de la discusión política que ya generó, la iniciativa de Milei toca una pregunta relevante: ¿qué tan estables pueden llegar a ser las reglas de la política monetaria en Argentina? Es cierto que, al menos en parte, la reforma se abordó recientemente porque forma parte de los compromisos estructurales asumidos por la Argentina con el FMI en el marco del Servicio de Facilidades Extendidas (EFF) suscripto en 2025. El organismo viene señalando en sucesivas revisiones la necesidad de fortalecer la independencia del BCRA y reducir lo que denomina “dominio fiscal”. Pero también es cierto que el gobierno decidió avanzar ahora, apalancado en un contexto de indicadores financieros más favorables, con reservas en niveles cercanos a los U$S 50.000 millones, riesgo país por debajo de los 450 puntos y una inflación que desaceleró a niveles inferiores al 2% mensual. Ese combo le da al Ejecutivo el clima político y económico necesario para presentar la reforma monetaria como corolario de un rumbo que, en su lectura, ya está dando resultados. Y, a fin de cuentas, se da blindaje institucional al equilibrio fiscal. Es importante mirar la experiencia internacional de los últimos años. Hay una tendencia global hacia el fortalecimiento de la independencia de los bancos centrales, con una ola de reformas particularmente marcada desde 2016, que se aceleró tras el repunte inflacionario después de la pandemia. La mayoría de ellas mejoraron la autonomía de las autoridades monetarias y un dato llamativo es que los países de ingresos bajos o emergentes muestran hoy niveles de independencia similares a los de las economías desarrolladas, lo que matiza la idea de que se trate de un privilegio exclusivo de países ricos. Sin embargo, persiste una pregunta abierta que es, en el fondo, la misma que se plantea para el caso argentino: si esa mayor independencia legal se traduce realmente en mejores resultados de estabilidad de precios o si la ley por sí sola no garantiza que la práctica cotidiana acompañe lo que dice el papel. Probablemente la pregunta más importante en el caso argentino esté relacionada con la consistencia operativa del propio esquema, cuando el propio Central continúa administrando activamente el tipo de cambio a través del esquema de bandas cambiarias, interviniendo en el mercado de contado y utilizando instrumentos para abastecer la demanda de divisas. Un mandato monetario acotado a estabilidad de precios suele ir de la mano, en la literatura y en la experiencia comparada, de un tipo de cambio flotante -no de una intervención cambiaria discrecional y cotidiana-. La pregunta que todavía no se instaló con fuerza en el debate público es cómo convive, en la práctica, ese mandato único con un régimen cambiario que, en los hechos, sigue siendo administrado. No es un detalle menor, ya que, si la nueva Carta Orgánica no resuelve esa tensión, el mandato único corre el riesgo de ser más una declaración de principios que una restricción operativa efectiva.