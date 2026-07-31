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Terremotos en Venezuela: La Guaira inició demoliciones de edificios colapsados

Comenzó la eliminación de construcciones que representan una amenaza para la población.

MUCHO POR HACER. Equipos técnicos especializados hacen la tarea.
MUCHO POR HACER. Equipos técnicos especializados hacen la tarea.
Hace 5 Hs

La Guaira atraviesa una nueva etapa de la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió la costa venezolana el 24 de junio. Más de un mes después de los sismos, las autoridades iniciaron la demolición controlada de edificios considerados peligrosos, comenzando por una torre residencial de 12 pisos que había quedado gravemente dañada y amenazaba con desplomarse sobre una vía cercana.

Antes de la detonación, la zona fue acordonada por personal de seguridad y equipos técnicos especializados. La explosión provocó una enorme nube de polvo y un fuerte estruendo que alarmó a los vecinos del sector. Muchos residentes habían sido advertidos previamente mediante mensajes comunitarios para que abandonaran temporalmente sus viviendas y permanecieran alejados del área durante la operación.

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La decisión de derribar el edificio marca un cambio importante en la estrategia oficial frente a la catástrofe. Durante las primeras semanas posteriores al terremoto, el Gobierno había asegurado que no se demolería ninguna estructura mientras existieran posibilidades de encontrar sobrevivientes o recuperar cuerpos entre los escombros. Ahora, con el avance de las tareas de búsqueda y la evaluación de riesgos, comenzó la eliminación de construcciones que representan una amenaza para la población.

Muertos y heridos

El balance de la tragedia sigue siendo devastador. Según cifras oficiales, los terremotos dejaron más de 5.500 muertos, cerca de 17.000 heridos y cientos de edificios afectados. Sólo en La Guaira se registraron 190 construcciones colapsadas y otras 856 con daños de distinta magnitud, lo que convirtió a la región en el epicentro de la destrucción. En barrios como Caraballeda, el drama humano continúa. Decenas de familias permanecen instaladas en campamentos improvisados junto a las zonas de derrumbe, esperando noticias sobre sus familiares desaparecidos. Para muchos, recuperar los cuerpos es una condición indispensable para poder iniciar el duelo y despedirse de sus seres queridos de manera digna.

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Organizaciones humanitarias y equipos de apoyo psicológico trabajan en la zona para contener a los afectados y acompañarlos en un proceso marcado por el dolor, la ansiedad y la espera.

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