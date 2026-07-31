Terremotos en Venezuela: La Guaira inició demoliciones de edificios colapsados

Muertos y heridos

El balance de la tragedia sigue siendo devastador. Según cifras oficiales, los terremotos dejaron más de 5.500 muertos, cerca de 17.000 heridos y cientos de edificios afectados. Sólo en La Guaira se registraron 190 construcciones colapsadas y otras 856 con daños de distinta magnitud, lo que convirtió a la región en el epicentro de la destrucción. En barrios como Caraballeda, el drama humano continúa. Decenas de familias permanecen instaladas en campamentos improvisados junto a las zonas de derrumbe, esperando noticias sobre sus familiares desaparecidos. Para muchos, recuperar los cuerpos es una condición indispensable para poder iniciar el duelo y despedirse de sus seres queridos de manera digna.