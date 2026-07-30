Denunciaron por abuso sexual a Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Una prima de 19 años denunció a Thiago Medina por presunto abuso sexual este jueves en La Matanza, por hechos ocurridos cuando ella era menor de edad.
- La víctima relató tocamientos cuando ella tenía 13 años y Medina 17. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2.
- La denunciante impulsó la acción penal sin pedir cautelares, mientras el fuero juvenil investiga el caso. Medina no ha realizado declaraciones públicas.
Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, fue denunciado por presunto abuso sexual por una prima de 19 años. La presentación fue realizada este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.
La joven denunció que los hechos ocurrieron cuando ella tenía aproximadamente 13 años y Medina 17. El episodio habría tenido lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en esa localidad bonaerense, según pudo saber Infobae de fuentes policiales.
De acuerdo con el relato presentado ante las autoridades, la adolescente se encontraba de visita en la casa de su primo cuando él ingresó a la habitación en la que ella descansaba y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas.
Actualmente, Medina tiene 23 años.
Fuentes policiales indicaron además que la denunciante impulsó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra el acusado.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También tomó intervención la Secretaría de la Mujer de La Matanza.
De Gran Hermano a la denuncia judicial
Thiago Medina alcanzó notoriedad pública tras participar en Gran Hermano Argentina 2022, emitido por Telefe. Ingresó al reality con 19 años y su historia de vida, marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán, tuvo una amplia repercusión entre los espectadores.
Durante su paso por el programa inició una relación con Daniela Celis. La pareja tuvo dos hijas, las gemelas Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024, y anunció su separación en mayo de 2025.
Hasta el momento, Medina no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra.