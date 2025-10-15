Secciones
EspectáculosFamosos

Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación y estalló la polémica

El ex Gran Hermano usó las redes sociales para promocionar un producto y muchos usuarios lo cuestionaron. También fueron lapidarios con Daniela Celis.

Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación
Hace 1 Hs

Luego de 28 días internado y luchando por su vida, Thiago Medina consiguió trabajo y Daniela Celis lo mostró en las redes sociales, donde recibió duras críticas. Este fin de semana se los vio promocionando el sorteo de un iPhone y los comentarios filosos no se demoraron, ya que las condiciones para participar son polémicas.

“Gracias a todos ustedes por bancarnos. Ahora nos toca a nosotros devolverles un poco de todo el amor que nos mandan. Se va otro teléfono. Para participar seguí a todas las cuentas que sigue esta cuenta (11 perfiles) y comentá lo que quieras”, se leyó en la publicación.

Thiago Medina habló por primera vez tras recibir el alta: “Quiero ver a mis hijas”

Thiago Medina habló por primera vez tras recibir el alta: “Quiero ver a mis hijas”

A la influencer le dijeron que ahora utiliza al padre de sus hijas para “sus negocios”, y que lo expone públicamente pese a que se encuentra débil y algo desmejorado por tantos días de internación en terapia intensiva.

“Se pusieron a hacer chivos apenas revivió”, “La de armar un CV no la saben... la de promocionar sorteos truchos sí”, fueron algunas de las opiniones que se leyeron. También hubo gente que los apoyó: “Está bien, tienen dos hijas”, “Thiago necesita plata para pagar la facultad”, “Viven de eso, así que está perfecto”, “Déjenlos en paz”.

Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación

La conmovedora foto de una de las hijas de Thiago Medina rezando por su papá

Thiago Medina volvió a la casa en la que vivía con Daniela Celis tras recibir el alta y sus hijas lo recibieron con mucho amor. Luego de un panorama devastador e infinitas cadenas de oración, ni él mismo puede creer su recuperación y de a poco va retomando sus actividades cotidianas.

En las últimas horas, su ex lo sorprendió con un video de los mejores momentos junto a sus gemelas y una de las fotos que apareció al final generó emoción en las redes sociales, ya que se vio a una de las nenas rezando por su papá en un altar improvisado, pero hecho con amor. El día que abandonó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina confirmó que no piensa volver a usar una moto, ya que con ella se accidentó el pasado 12 de septiembre.

Segundos después del choque, fue asistido por un hombre al que le repitió que no quería morirse porque tenía dos hijas chicas. Ahora es momento de ponerse al día, y no se despega de las nenas ni un segundo.

Temas Daniela Celis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis: ¿cómo fue la propuesta?

“Llegó el día tan esperado”: Thiago Medina recibió el alta médica después de casi un mes internado

“Llegó el día tan esperado”: Thiago Medina recibió el alta médica después de casi un mes internado

Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

En Uruguay, piden la detención de L-Gante tras la cancelación de sus shows: lo acusan de estafa

En Uruguay, piden la detención de L-Gante tras la cancelación de sus shows: lo acusan de estafa

Lo más popular
Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó
1

Trump condicionó la ayuda a que haya apoyo para Milei y el mercado reaccionó

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua
2

Los vecinos de El Corte llevan más de 10 días sin agua

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo
3

Trenes urbanos, elevados, un subte y un funicular eléctrico: nada se hizo

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias
4

El tiempo en Tucumán: anuncian el día más cálido de la semana antes del regreso de las lluvias

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma
5

Indignación de vecinos de Barrio Sur por el caos que generó una broma

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita
6

Milei estará en Tucumán para apoyar al candidato Pelli: todo sobre su visita

Más Noticias
Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Pidieron apoyo de Nación para investigar la muerte del exjefe de Investigaciones: las claves del caso

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Comentarios