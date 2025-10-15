Thiago Medina ya tiene un nuevo trabajo tras su larga internación y estalló la polémica

En las últimas horas, su ex lo sorprendió con un video de los mejores momentos junto a sus gemelas y una de las fotos que apareció al final generó emoción en las redes sociales, ya que se vio a una de las nenas rezando por su papá en un altar improvisado, pero hecho con amor. El día que abandonó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Thiago Medina confirmó que no piensa volver a usar una moto, ya que con ella se accidentó el pasado 12 de septiembre.