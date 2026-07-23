Arturo Quiñoa cuestionó el nombramiento de Javier Lanari en el Banco Nación y puso en duda su perfil para el cargo

El secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), Arturo Quiñoa, criticó la designación del periodista y exfuncionario Javier Lanari como director del Banco Nación y sostuvo que, a su entender, no cuenta con la experiencia técnica necesaria para desempeñar esa función. El dirigente sindical afirmó que la decisión "contradice la narrativa" del Gobierno nacional sobre el Estado.