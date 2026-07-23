Arturo Quiñoa cuestionó el nombramiento de Javier Lanari en el Banco Nación y puso en duda su perfil para el cargo

Resumen para apurados
- En Argentina, el sindicalista Arturo Quiñoa criticó la reciente designación del periodista Javier Lanari en el Banco Nación por considerar que carece de idoneidad técnica.
- Lanari asumió vía decreto para completar un mandato hasta 2028 tras salir de la Secretaría de Comunicación. El gremio tildó el nombramiento de 'premio consuelo' gubernamental.
- El reclamo cuestiona la idoneidad en la conducción de la banca pública y reaviva el debate sobre el perfil técnico de los funcionarios y las contradicciones del relato oficial.
El secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), Arturo Quiñoa, criticó la designación del periodista y exfuncionario Javier Lanari como director del Banco Nación y sostuvo que, a su entender, no cuenta con la experiencia técnica necesaria para desempeñar esa función. El dirigente sindical afirmó que la decisión "contradice la narrativa" del Gobierno nacional sobre el Estado.
La incorporación de Lanari al directorio del Banco Nación fue oficializada mediante el Decreto 618/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El exsecretario de Comunicación y Prensa ocupará la vacante que dejó Gonzalo Pascual y completará el mandato hasta el 4 de febrero de 2028.
Arturo Quiñoa criticó la designación de Javier Lanari en el Banco Nación
En diálogo con Data Gremial, Quiñoa aseguró que el Gobierno eligió para el cargo a una persona que, "a prima facie", no posee las herramientas necesarias para conducir la política financiera de la principal entidad bancaria estatal.
"En vez de elegir personas calificadas para el puesto, ponen a un amigo, que es periodista y que, a prima facie, no tiene herramientas para llevar a cabo la gestión financiera de una institución preponderante, como lo es el Banco Nación", expresó.
El dirigente también calificó el nombramiento como "un premio consuelo" para Lanari tras su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa.
"Le otorgaron una beca, un premio consuelo para el amigo, después de sacarlo de su área anterior y dejarlo sin funciones", afirmó.
Además, utilizó una comparación para cuestionar la designación: "Es como si en un diario nombraran como director a un psicólogo".
Qué funciones cumplen los directores del Banco Nación
Quiñoa explicó que los integrantes del directorio tienen a su cargo decisiones estratégicas vinculadas con la política financiera, las operaciones crediticias y los recursos humanos del Banco Nación.
Según indicó, los directores también cuentan con estructura administrativa y pueden integrar distintas comisiones internas, como las de Recursos Humanos o Créditos, además de solicitar el apoyo de asesores especializados.
El titular de APJBO también señaló que, según una publicación de La Nación, un director del Banco Nación percibiría un salario cercano a los $6.130.000 mensuales de bolsillo.
La referencia a otros nombramientos y al caso de los créditos VIP
Durante la entrevista, Quiñoa sostuvo que el Gobierno nacional ya designó anteriormente a funcionarios sin experiencia específica en distintas áreas del Estado y mencionó como ejemplo el caso de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Asimismo, recordó la polémica por los llamados créditos VIP otorgados por el Banco Nación a funcionarios e influencers vinculados al oficialismo. Según manifestó, ese episodio afectó la imagen de la entidad, aunque también consideró que evidenció que dirigentes libertarios recurrieron a una institución pública para acceder a líneas de financiamiento.
Para el dirigente sindical, el nombramiento de Lanari constituye otro ejemplo de decisiones que, según su visión, no se corresponden con el discurso que el Gobierno mantiene respecto del funcionamiento del Estado.