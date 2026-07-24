El Gobierno admitió que el dólar podría llegar a los $1.800, pero descartaron un salto cambiario brusco

En una reciente entrevista concedida al canal de streaming "Carajo", el vocero presidencial Adrián Ravier analizó el panorama económico actual y se refirió a la evolución del tipo de cambio. El funcionario reconoció que el dólar podría ubicarse en un rango de entre $1.700 y $1.800 en el corto plazo, aunque enfatizó que este movimiento no representaría un "salto traumático" para la economía.