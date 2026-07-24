Política

El Gobierno admitió que el dólar podría llegar a los $1.800, pero descartaron un salto cambiario brusco

El vocero presidencial Adrián Ravier calificó como "una posibilidad" que la divisa alcance ese valor en los próximos meses.

DÓLAR. La cotización minorista y las proyecciones del Gobierno.
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Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El vocero Adrián Ravier admitió en un streaming que el dólar podría alcanzar los $1.800 en Argentina, pero descartó una devaluación traumática para la economía.
  • El Gobierno rechazó que exista atraso cambiario y respaldó la estabilidad en las reservas del Banco Central junto con la continuidad del superávit en la cuenta corriente.
  • El Ejecutivo prevé que este ajuste gradual no tendrá un impacto significativo en la inflación ni en el bolsillo, sosteniendo la estabilidad económica hacia el futuro.
Resumen generado con IA

En una reciente entrevista concedida al canal de streaming "Carajo", el vocero presidencial Adrián Ravier analizó el panorama económico actual y se refirió a la evolución del tipo de cambio. El funcionario reconoció que el dólar podría ubicarse en un rango de entre $1.700 y $1.800 en el corto plazo, aunque enfatizó que este movimiento no representaría un "salto traumático" para la economía.

"Que el tipo de cambio llegue a esos valores dentro de unos meses es una posibilidad", admitió Ravier. No obstante, marcó una clara distancia entre una corrección gradual y las devaluaciones abruptas que han marcado las crisis históricas de la Argentina. 

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Según el vocero, el mercado se encuentra en un escenario de calma técnica donde cualquier ajuste será de "magnitud limitada".

El debate por el "atraso cambiario"

Uno de los puntos centrales de la intervención de Ravier fue la defensa de la política cambiaria actual. El funcionario desestimó las críticas de sectores que advierten sobre un atraso en el precio del dólar. Según su visión, no existen evidencias sólidas que sustenten esa teoría.

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"Si se toma como referencia el promedio del tipo de cambio de los últimos años, la cotización actual está apenas un poquito abajo", explicó. Además, argumentó que los fundamentos macroeconómicos no coinciden con un escenario de retraso significativo al reforzar la idea de que el Gobierno se siente cómodo con los niveles actuales de competitividad.

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Reservas y superávit son los pilares de la estabilidad

Para respaldar la previsibilidad del programa económico, el vocero destacó dos indicadores clave:

1- Compras del Banco Central: resaltó que la autoridad monetaria continúa acumulando reservas internacionales de manera sostenida.

2- Remarcó la vigencia del superávit en la cuenta corriente, lo que otorga un "colchón" de seguridad frente a posibles turbulencias.

"La estabilidad cambiaria está muy clara; yo no me preocupo por ese lado", afirmó Ravier al  intentar disipar cualquier rumor de inestabilidad en el mercado de cambios.

Bajo impacto en el bolsillo

El vocero llevó tranquilidad respecto al efecto que una eventual suba del dólar hacia los $1.800 podría tener en la inflación y el consumo. Según su análisis, al tratarse de un movimiento controlado y no de un salto discreto, el impacto en el poder adquisitivo de los ciudadanos será mínimo.

"No va a tener un efecto significativo en el bolsillo de los argentinos", aseguró al reafirmar que el principal activo del Gobierno sigue siendo la desaceleración de los precios y el control de las variables monetarias.

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