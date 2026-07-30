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Dólar hoy: el oficial y el blue bajaron, mientras el mayorista se alejó de su récord de julio

El dólar mayorista cayó por segunda rueda consecutiva, el oficial cerró a $1.510 en el Banco Nación y el blue también registró una baja. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula un incremento muy por debajo de la inflación.

DÓLAR. El oficial y el blue bajaron, mientras el mayorista se alejó de su récord de julio.
DÓLAR. El oficial y el blue bajaron, mientras el mayorista se alejó de su récord de julio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial cayó a $1.510 y el blue a $1.565 este jueves en Argentina, debido a retrocesos generalizados en los distintos segmentos del mercado cambiario.
  • El dólar mayorista bajó a $1.488, alejándose de su récord del martes, mientras el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.843,63 para ampliar la flotación.
  • El tipo de cambio mayorista acumula un alza anual de apenas $33, manteniéndose muy por debajo de la inflación acumulada del 18% estimada para los primeros siete meses del año.
Resumen generado con IA

El dólar terminó la rueda de este jueves con retrocesos en los distintos segmentos del mercado cambiario. Según la referencia del Banco Nación, el dólar oficial bajó cinco unidades y cerró a $1.510 para la venta. 

A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el promedio del dólar minorista en las entidades financieras fue de $1.512,02 para la venta y de $1.460,72 para la compra.

En el segmento de contado se negociaron U$S539,5 millones, mientras que el dólar mayorista descendió por segunda rueda seguida y descontó $8 para finalizar en $1.488. De esta manera, el tipo de cambio se alejó de su reciente récord nominal de $1.498, alcanzado al cierre del martes 28 de julio.

Con este comportamiento, la cotización mayorista limita su avance mensual a apenas seis unidades, durante julio. En tanto, en lo que va de 2026 acumula una suba de $33, muy por debajo de un registro inflacionario cercano al 18% en los primeros siete meses del año.

El techo de la banda cambiaria y la cotización del dólar "blue"

Por otra parte, el BCRA fijó el techo de su esquema de bandas cambiarias en $1.843,63, lo que amplió a $355,63, el margen para la flotación del tipo de cambio oficial.

En el mercado informal, el dólar "blue" también registró una baja. La cotización perdió cinco unidades y cerró en $1.565 para la venta. De este modo, redujo el incremento acumulado durante julio a $50.

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