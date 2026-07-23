Güemes, en viñetas y lejos del bronce: la novela gráfica que muestra al héroe como un hombre vulnerable

A dos siglos de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el guionista Rafael Gutiérrez y el dibujante Lippe Mendoza decidieron contar la historia del líder de la Guerra Gaucha desde un lenguaje poco frecuente para la historiografía argentina: la novela gráfica. En Güemes, la sangre gaucha, ambos combinan investigación histórica, aventura y recursos visuales para ofrecer una mirada que busca alejarse del prócer inmóvil de los monumentos y acercarlo a una dimensión más humana.