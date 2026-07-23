“22 veces Paola Tacacho” se proyectará en el Julio Cultural Universitario: cuándo y dónde verlo

Resumen para apurados
- El documental "22 veces Paola Tacacho" se proyectará el viernes 24 de julio a las 19 en el MUNT de Tucumán, en el marco del 27° Julio Cultural Universitario.
- La obra retrata el femicidio de la docente en 2020 a manos de un exalumno, tras presentar 22 denuncias ignoradas, exponiendo severas fallas del sistema judicial.
- Realizado por la familia y colectivos feministas, el film busca mantener la memoria de Paola, visibilizar la violencia de género y promover debates institucionales.
El documental colectivo “22 veces Paola Tacacho” se proyectará este viernes 24 de julio, a las 19, en la Sala Multimedia del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), ubicado en San Martín 1545. La función formará parte de la programación del 27° Julio Cultural Universitario.
Dirigida por Paula Scarso, la producción recupera la historia de Paola Tacacho, la docente salteña que vivía en Tucumán y fue asesinada el 30 de octubre de 2020. Durante cinco años denunció el acoso de Mauricio Parada Parejas, un exalumno, pero no recibió una respuesta institucional capaz de protegerla.
Una historia marcada por 22 denuncias
El título del documental alude a las 22 denuncias que Paola presentó antes del femicidio, su caso expuso las consecuencias de la falta de perspectiva de género, la fragmentación de las causas y la ausencia de medidas eficaces frente a una situación de violencia sostenida.
La película no se concentra únicamente en el crimen. A través de entrevistas, archivos y algunas escenas recreadas, también reconstruye la vida de Paola, el recorrido de su familia y la organización de los colectivos feministas que acompañaron el reclamo de justicia.
El proyecto comenzó a tomar forma en 2022 por iniciativa de Mariela Tacacho, madre de Paola, junto con otros familiares y referentes del movimiento de mujeres de Tucumán. Lo que inicialmente había sido pensado como un cortometraje se convirtió después en un mediometraje construido de manera colectiva.
Cuándo y dónde será la proyección
“22 veces Paola Tacacho” se podrá ver este viernes 24 de julio, a las 19, en la Sala Multimedia del MUNT, en San Martín 1545.
La actividad integra el 27° Julio Cultural Universitario, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT.
Una producción para mantener viva la memoria
El equipo estuvo integrado mayoritariamente por mujeres profesionales y estudiantes de la carrera de Cine de la UNT. Scarso escribió el guion junto con Lucía Palenzuela y Milagro Mariona.
La realización atravesó distintas etapas durante cerca de tres años. El documental combina el homenaje a Paola con una denuncia sobre la responsabilidad institucional y busca abrir conversaciones sobre la violencia de género y el acompañamiento a las víctimas.
La obra también recupera la lucha que continuó después del femicidio. La movilización de la familia y de organizaciones feministas mantuvo el caso en la agenda pública y sostuvo el reclamo frente a la Justicia.