Antes del estreno mundialista, Messi recordó al Indio Solari con una emotiva publicación

Resumen para apurados
- Lionel Messi homenajeó al fallecido rockero Indio Solari con un video de las prácticas de la Selección en EE.UU., a días del debut mundialista contra Argelia el 16 de junio.
- El capitán usó el tema 'Encuentro con un ángel amateur' en Instagram, sumándose a un saludo previo tras el reciente fallecimiento del ícono de la música nacional argentina.
- Este cruce de fútbol y cultura eleva la emotividad del debut de la Selección de Scaloni, que buscará iniciar con éxito su camino en el Grupo J frente a Argelia en Kansas.
A pocos días del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a captar la atención fuera de la cancha. El astro posteó un video en sus redes sociales musicalizada con una canción del Indio Solari, a una semana de la muerte del histórico referente del rock nacional.
El capitán argentino compartió imágenes del entrenamiento del equipo y eligió como fondo “Encuentro con un ángel amateur”, uno de los temas más emblemáticos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
La elección no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión entre hinchas y usuarios en redes sociales, donde el cruce entre fútbol y cultura popular volvió a quedar en primer plano.
No fue la primera manifestación pública de Messi tras la muerte del músico. El mismo día de la noticia, el rosarino había publicado una historia de Instagram con una imagen del Indio, en señal de respeto.
Esta nueva aparición, sin embargo, sumó un componente más íntimo y simbólico, al acompañar el trabajo del equipo con una letra atravesada por la nostalgia y la reflexión.
“Empiezo por el final, terminaré en el principio…”, dice el fragmento elegido por Messi, en una clara conexión emocional que muchos interpretaron como un homenaje personal en medio de la concentración mundialista.
Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles para su debut en el certamen. La Selección argentina enfrentará a Argelia el martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J. El partido se disputará en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos.