Antes del estreno mundialista, Messi recordó al Indio Solari con una emotiva publicación

Mientras tanto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles para su debut en el certamen. La Selección argentina enfrentará a Argelia el martes 16 de junio, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J. El partido se disputará en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, uno de los escenarios principales del torneo en Estados Unidos.