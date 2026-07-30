¿Cristina Kirchner candidata? Advierten que un fallo de la ONU sería vinculante para la Argentina
Rafael Valim, integrante del nuevo equipo de defensa de la ex presidenta en la causa Vialidad, sostuvo que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas forman parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino.
Resumen para apurados
- El abogado Rafael Valim sostuvo hoy en Argentina que la ONU emitirá un fallo vinculante para revisar la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
- La defensa sumó juristas internacionales para apelar ante el Comité de la ONU, solicitando levantar la inhabilitación perpetua y revisar el régimen de detención.
- Una resolución favorable sentaría un precedente internacional que habilitaría a la ex vicepresidenta a competir en futuras elecciones como las PASO.
El abogado brasileño Rafael Valim, uno de los nuevos integrantes de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó los argumentos que derivaron en la condena de la ex presidenta en la causa Vialidad y explicó el alcance que tendría una eventual resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Valim, quien integró el equipo que defendió al expresidente brasileño Lula da Silva en la causa Lava Jato, recordó que las decisiones que adopte el Comité sobre la comunicación individual presentada por la defensa de la ex mandataria "son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas".
Qué planteó la defensa de Cristina Kirchner
El abogado también señaló que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una decisión sobre una comunicación individual ante ese organismo internacional puede servir como fundamento para revisar una sentencia firme.
La defensa de Cristina, integrada además por el abogado español Javier Borrego y Carlos Beraldi, solicitó la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres miembros, y la modificación del régimen de prisión domiciliaria.
En ese contexto, Valim afirmó: "El comité rechaza inhabilitaciones perpetuas o inhabilitaciones políticas muy largas. Hay precedentes muy claros sobre eso", al referirse a la sanción que impide a la expresidenta ejercer cargos públicos de por vida. Como ejemplo, mencionó antecedentes europeos con inhabilitaciones de entre cinco y ocho años.
La posibilidad de competir en las PASO
El abogado brasileño también coincidió con Javier Borrego respecto de la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que ganar esos comicios no implica acceder a un cargo público.
"Las restricciones a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de una manera restrictiva y nunca ampliativa", argumentó el representante legal, aunque reconoció que esa interpretación ha generado controversia.
Durante una entrevista brindada este jueves a Infobae en Vivo, Valim cuestionó el criterio utilizado para condenar a la exvicepresidenta y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener su aplicación en futuros casos.
"Si llevamos en serio ese criterio, ningún presidente de Argentina va a quedarse en libertad", deslizó el abogado brasileño al referirse a los fundamentos utilizados en la causa Vialidad.