¿Cristina Kirchner candidata? Advierten que un fallo de la ONU sería vinculante para la Argentina

El abogado brasileño Rafael Valim, uno de los nuevos integrantes de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó los argumentos que derivaron en la condena de la ex presidenta en la causa Vialidad y explicó el alcance que tendría una eventual resolución favorable del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).