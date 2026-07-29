Máximo Kirchner habló de Cristina y lanzó un mensaje para 2027: "Queremos que sea candidata"
El diputado nacional aseguró que la ex presidenta mantiene la voluntad de participar en la vida política pese a su condena en la causa Vialidad. Además, sostuvo que su eventual candidatura "pone nerviosos" a muchos sectores.
Resumen para apurados
- Máximo Kirchner afirmó en AM 530 que el PJ trabaja para que Cristina Kirchner sea candidata presidencial en 2027 por considerarla la figura más capacitada.
- La declaración ocurrió tras el reclamo de la expresidenta ante la ONU por su condena en la causa Vialidad, mientras cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires.
- El respaldo busca consolidar el liderazgo de Cristina Kirchner dentro del peronismo y redefinir la estrategia electoral de la oposición de cara a los comicios de 2027.
El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a respaldar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que el Partido Justicialista (PJ) trabaja para que vuelva a competir en las próximas elecciones.
Las declaraciones del legislador se producen horas después de que la ex mandataria anunciara que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un reclamo por su condena en la causa Vialidad. "Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina", afirmó el legislador durante una entrevista con AM 530.
En ese marco, sostuvo que la posibilidad de que la ex presidenta vuelva a presentarse en una elección "pone nerviosas" a muchas personas y remarcó que, para el peronismo, es la dirigente con mayor capacidad para representar al espacio.
"Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo y que dio muestras sobradas de tener el coraje para dar esa pelea y representar los intereses de los argentinos", señaló. Luego agregó: "Esa proscripción que sufre Cristina y una porción de la sociedad que la quiere votar marcan el destino del país".
Máximo Kirchner defendió la participación política de Cristina Kirchner
Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner -quien cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución- integre las listas del PJ, Máximo Kirchner afirmó que la expresidenta mantiene "la vocación de cambiar el destino de los argentinos".
Al mismo tiempo, rechazó que el objetivo del espacio político sea obtener un eventual indulto y sostuvo que la prioridad pasa por la situación del país.
"Nuestro fin es que los argentinos puedan desarrollar sus vidas de manera mucho más normal y organizada de lo que vemos hoy, con un país en donde realmente se está rompiendo el orden social, en donde los equilibrios marcan cada vez más distancia entre unos y otros en la desigualdad económica", subrayó.
El diputado también insistió en que el PJ impulsa la candidatura de Cristina Kirchner porque considera que durante sus dos mandatos presidenciales la realidad económica era distinta.
"Lo dicen aquellos que la pueden querer más y los que la pueden querer menos. Son testimonios constantes de que con Cristina esto no era así", expresó. Y concluyó: "Si hay algo que corta transversalmente el tema es que la realidad económica era muy diferente cuando gobernó ella de cuando no".