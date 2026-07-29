Máximo Kirchner habló de Cristina y lanzó un mensaje para 2027: "Queremos que sea candidata"

Las declaraciones del legislador se producen horas después de que la ex mandataria anunciara que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un reclamo por su condena en la causa Vialidad. "Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina y ella está demostrando, incluso en esta carta que publicó y en todos los lugares, su vocación de querer participar en la vida política argentina", afirmó el legislador durante una entrevista con AM 530.