Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100

A causa del siniestro, Jonathan Stisman, de 43 años, falleció debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento. El hombre permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo. Su estado era crítico y permanecía con asistencia mecánica respiratoria, en la unidad de terapia intensiva.