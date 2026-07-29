Sin luz y fuera de sus departamentos: la incertidumbre de los vecinos tras la explosión en Monteagudo al 100
Resumen para apurados
- Un hombre murió y los vecinos de Monteagudo 120 continúan evacuados y sin luz tras una explosión sucedida hace dos días en el tercer piso del edificio.
- Defensa Civil descartó daño estructural, aunque tres departamentos sufrieron graves destrozos. Los residentes fueron alojados temporalmente en hoteles o casas familiares.
- Mientras la investigación continúa y se busca restablecer los servicios, la inmobiliaria evalúa reubicar a los inquilinos si la rehabilitación del inmueble se demora.
A dos días de la explosión que sacudió a un edificio ubicado en Monteagudo al 120, los vecinos todavía no pudieron regresar a sus departamentos. El inmueble permanece deshabitado y sin servicio de energía eléctrica, mientras continúan las evaluaciones para determinar cuándo podrán volver a sus hogares.
Si bien Defensa Civil ya descartó la existencia de daños estructurales que comprometan la seguridad del edificio, los inquilinos aún esperan una definición de los organismos encargados de verificar las condiciones del lugar.
La situación obligó a los vecinos a buscar alternativas temporales. Según contó uno de los residentes a LA GACETA, la mayoría se alojó en casas de familiares. Quienes no tenían dónde quedarse fueron derivados por la inmobiliaria a un hotel ubicado en el centro de la ciudad.
Por el momento, tampoco recibieron precisiones sobre cuándo podrán regresar. De acuerdo con lo informado a los damnificados, una de las posibilidades que se analiza es que la inmobiliaria deba reubicar a los inquilinos en otros departamentos hasta que el inmueble vuelva a estar en condiciones.
Tres departamentos fueron los más afectados
La explosión se produjo en uno de los departamentos del tercer piso, donde se concentraron los principales daños. Según los informes realizados por Defensa Civil, serían tres los departamentos más afectados.
Uno de los vecinos relató que al momento del estallido se encontraba en el séptimo piso del edificio, donde vivía. Sin embargo, aseguró que no llegó a escuchar la explosión y que tomó conocimiento de lo ocurrido al advertir que comenzaba a subir humo.
Afortunadamente, pudo ingresar posteriormente a su departamento y comprobó que no presentaba daños.
Mientras tanto, el movimiento en el exterior del edificio volvió a la normalidad. La calle Monteagudo y la vereda se encuentran habilitadas y se puede circular con normalidad, sin cortes que afecten el tránsito o la circulación peatonal.
La principal incertidumbre, ahora, está dentro del edificio: cuándo podrán volver los vecinos y bajo qué condiciones. Aunque el primer informe oficial descartó un riesgo estructural, el inmueble continúa sin habitantes y sin electricidad mientras se aguarda una nueva evaluación.
Hasta que las autoridades y la inmobiliaria definan los próximos pasos, los residentes deberán continuar fuera de sus hogares, algunos en casas de familiares y otros en alojamientos temporales.
Fallecimiento
A causa del siniestro, Jonathan Stisman, de 43 años, falleció debido a las heridas sufridas en la explosión de su departamento. El hombre permanecía internado en el Centro de Salud, a donde había ingresado el lunes por la noche con quemaduras que comprometían el 80% de su cuerpo. Su estado era crítico y permanecía con asistencia mecánica respiratoria, en la unidad de terapia intensiva.