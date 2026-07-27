Explosión e incendio en el microcentro de Tucumán: un hombre sufrió graves lesiones y 63 personas fueron evacuadas

Resumen para apurados
- Una explosión por fuga de gas en un edificio de San Miguel de Tucumán dejó este lunes un hombre gravemente herido y obligó a evacuar a 63 personas.
- El siniestro ocurrió en el tercer piso y se propagó al departamento contiguo. Personal de emergencias asistió a ocho afectados y trasladó a cuatro al hospital.
- Las autoridades peritan la estructura para confirmar la hipótesis del escape de gas y determinar los daños antes de permitir el regreso de los evacuados.
Una explosión seguida de un incendio generó momentos de extrema tensión este lunes en un edificio ubicado en calle Monteagudo 120, frente al Concejo Deliberante, en pleno centro de la capital tucumana. Como consecuencia del hecho, el propietario de uno de los departamentos sufrió lesiones de gravedad y decenas de personas debieron ser evacuadas.
El jefe de la División Bomberos de la Policía, comisario mayor Mario Herrera, informó a LA GACETA que el episodio se originó en un departamento del tercer piso, donde, de manera preliminar, se presume que una fuga de gas habría provocado una explosión.
Tras la detonación, el fuego se propagó y alcanzó al departamento contiguo, lo que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia para controlar las llamas y asistir a los ocupantes del edificio.
El dueño del departamento donde se produjo la explosión resultó con serias lesiones y fue trasladado en ambulancia.
En total, 63 personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras trabajaban bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias.
Herrera indicó que el servicio de emergencias asistió a ocho personas afectadas por el incidente y que cuatro de ellas debieron ser trasladadas al Centro de Salud para una mejor atención.
Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, aunque las primeras hipótesis indican que la explosión se habría producido por una fuga de gas en el departamento donde comenzó el incendio.