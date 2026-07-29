Atlético Tucumán visita a Central Córdoba con dos regresos, una ausencia y un refuerzo a punto de firmar

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán habilitó a Julián Fernández e Ignacio Galván para enfrentar este jueves a Central Córdoba en Santiago del Estero tras saldar su sanción en AFA.
- La inhibición previa impidió que jugaran en el debut. Además, Alexis Canelo no viajó por puesta a punto física y Juan Rodríguez negocia su contrato como refuerzo.
- Con estas altas, Falcioni busca reestructurar el plantel para sumar variantes tácticas y cubrir bajas por lesión durante la continuidad del Torneo Clausura.
Julio César Falcioni recibió una noticia importante antes del partido de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba: los contratos de Julián Fernández e Ignacio Galván fueron registrados oficialmente ante la AFA y ambos quedaron habilitados para integrar la planilla para el duelo de este jueves, desde las 21.15 en el estadio Madre de Ciudades.
Los dos futbolistas se habían perdido el debut contra Independiente Rivadavia debido a la inhibición que pesaba sobre Atlético y que impedía inscribir nuevos contratos. Una vez levantada la sanción, el club completó los trámites correspondientes y ahora el entrenador podrá tenerlos en cuenta.
Fernández, primer refuerzo del mercado de pases, ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El volante de 31 años aparece como una alternativa para reforzar la mitad de la cancha durante el complemento y sumar una variante en un sector en el que Falcioni busca aire.
Galván, en tanto, regresaría al equipo titular y sería una de las modificaciones respecto de la formación que igualó sin goles ante la “Lepra”.
Canelo se quedó en Tucumán
Alexis Canelo, otro de los refuerzos confirmados, concentró junto al plantel, pero finalmente no viajó a Santiago del Estero. El delantero permanecerá en la provincia para continuar con su puesta a punto física antes de quedar a disposición del cuerpo técnico.
Mientras tanto, Juan Rodríguez ya arribó a Tucumán para someterse a los estudios médicos. Si no surge ningún inconveniente, firmará su contrato durante las próximas horas y se convertirá en la tercera incorporación.
El defensor central, de 32 años, llega procedente de Talleres y se desempeña principalmente como segundo marcador central. Su incorporación apunta a reforzar una zona afectada por la lesión de Gastón Suso.