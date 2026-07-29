Atlético Tucumán visita a Central Córdoba con dos regresos, una ausencia y un refuerzo a punto de firmar

Julio César Falcioni recibió una noticia importante antes del partido de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba: los contratos de Julián Fernández e Ignacio Galván fueron registrados oficialmente ante la AFA y ambos quedaron habilitados para integrar la planilla para el duelo de este jueves, desde las 21.15 en el estadio Madre de Ciudades.