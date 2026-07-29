Debutó en Atlético Tucumán y volvió caminando a su casa: "Me llevo el sueño de toda mi vida"

Como sucede con muchos juveniles, el recorrido de Paunero está marcado por el sacrificio, la constancia y los años de espera. Por eso, que su familia estuviera presente en la tribuna volvió todavía más especial su estreno. “Gracias a Dios pudieron venir mi papá, Iván; mi abuelo, Alfredo; unos tíos y mi novia. Me llevo el sueño que tuve toda mi vida, que era debutar en esta cancha, con mi familia en la tribuna. El apoyo de mis compañeros fue fundamental para que pudiera hacer un buen partido”, expresó.