Nicolás Laméndola no viajó con Atlético Tucumán: qué pasará con su futuro

Resumen para apurados
- Nicolás Laméndola no viajó hoy a Santiago del Estero con Atlético Tucumán para enfrentar a Central Córdoba porque negocia su transferencia a Newell's Old Boys.
- Había un principio de acuerdo entre clubes, pero surgieron diferencias en las condiciones del pase. Ramiro Ruiz Rodríguez ocuparía su lugar en el equipo titular.
- El mercado de pases cierra este viernes. Si la venta no se concreta, Falcioni evaluará si reintegra al jugador o si permanece definitivamente en Tucumán.
Atlético Tucumán ya se encuentra en Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba, desde las 21.15, en el estadio Madre de Ciudades, pero lo hizo con una ausencia significativa: Nicolás Laméndola no formó parte de la delegación y su continuidad en el club atraviesa horas decisivas.
El extremo tucumano mantiene la expectativa de concretar su salida hacia Newell’s. Luego del empate frente a Independiente Rivadavia, el “Decano” y la institución rosarina habían alcanzado un principio de acuerdo para avanzar con la transferencia definitiva de su ficha.
Sin embargo, durante las últimas horas habrían surgido diferencias vinculadas con las condiciones de la operación. Esa situación habría provocado un freno momentáneo en las negociaciones y, hasta que no exista un entendimiento definitivo, Laméndola continúa siendo futbolista de Atlético.
Una ausencia que abre interrogantes
Mientras Newell’s mantiene su interés y el jugador se mantiene a la expectativa, Atlético deberá determinar cómo manejará la situación deportiva. Por el momento, Laméndola no estará disponible para enfrentar al “Ferroviario” y Ramiro Ruiz Rodríguez aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la formación titular.
La decisión de no incluirlo en la delegación también abre interrogantes respecto de los próximos compromisos. El cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni tendrá que evaluar si vuelve a considerarlo en caso de que la transferencia no se concrete.
El tiempo aparece como una dificultad adicional. El mercado de pases del fútbol argentino cerrará este viernes y el margen para alcanzar un acuerdo comienza a reducirse. Las próximas horas serán determinantes para conocer si Laméndola finalmente permanecerá en 25 de Mayo y Chile.