Verano fatal: Europa está acosada por las llamas

MADRID, España.- Casi 77.000 hectáreas arden en España, hay 60.000 personas evacuadas cerca de Madrid; en Burdeos, Francia, las llamas están a 15 km de la ciudad y ya desplazaron a más de 220.000 personas. Es, para España, el mayor incendio forestal de su historia reciente, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una “tormenta de fuego” a apenas 15 km de la periferia de Burdeos.