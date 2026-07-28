Conmoción en Francia: hallaron los cuerpos de cinco bebés en la casa de una pareja e investigan un quíntuple asesinato

Resumen para apurados
- La fiscalía de Francia investiga por quíntuple asesinato a una pareja de Orange, tras el hallazgo este lunes de los restos de cinco bebés ocultos en cajas en su casa.
- El hombre descubrió las cajas tras dar aviso del parto casero de la mujer. Francia registra antecedentes graves vinculados a trastornos y negación del embarazo.
- La policía aguarda la recuperación de la madre internada para tomarle declaración y realizar pericias que esclarezcan este macabro crimen que conmociona a todo el país.
La Justicia de Francia investiga uno de los casos más impactantes de los últimos años tras el hallazgo de los restos de cinco bebés en la vivienda de una pareja de la ciudad de Orange, en el sureste del país. La fiscalía abrió una causa por asesinato para determinar las circunstancias en las que murieron los recién nacidos y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Según informaron este martes fuentes judiciales, el macabro descubrimiento se produjo el lunes por la noche en un departamento ubicado en el centro histórico de la ciudad. Allí, efectivos policiales encontraron los huesos de cuatro recién nacidos y el cadáver de un quinto bebé, todos ocultos dentro de cajas.
La investigación comenzó cuando el hombre de la pareja, de 32 años, encontró lo que parecían ser restos humanos mientras revisaba la vivienda. De acuerdo con la fiscalía, el hallazgo ocurrió después de que advirtiera, una vez más y de manera tardía, que su compañera estaba embarazada.
Tras el descubrimiento, el hombre dio aviso de inmediato al hospital donde la mujer, también de 32 años, permanecía internada luego de haber dado a luz el domingo, en su domicilio, a un bebé sano. Desde el centro de salud se notificó a la fiscalía, que ordenó la intervención de la policía.
Un médico forense indicó que los restos encontrados corresponderían, probablemente, a cinco recién nacidos. Sin embargo, las autoridades aún intentan establecer cómo y cuándo ocurrieron las muertes.
Hasta el momento, los investigadores no pudieron tomar declaración a la madre, ya que continúa hospitalizada tras el parto. La fiscalía precisó además que la pareja tiene otros dos hijos, de ocho y nueve años.
Los vecinos describieron a la familia como reservada. Florent Jean, residente del edificio, relató a la agencia AFP que los dos niños asistían a una escuela primaria cercana y que la madre solía retirarlos al mediodía para almorzar en la vivienda, mientras que el padre pasaba gran parte del día fuera por motivos laborales.
La conmoción también se reflejaba este martes en la escena frente al departamento. Varias bicicletas permanecían apoyadas junto a la escalera del edificio y la puerta de la vivienda había sido sellada con cintas de seguridad colocadas por las autoridades.
Un fenómeno poco frecuente, pero conocido
Especialistas señalaron que los homicidios de recién nacidos son poco frecuentes, aunque no excepcionales. En algunos casos, estos episodios se relacionan con trastornos psicológicos o con situaciones de negación del embarazo, en las que la gestación es ocultada incluso a familiares y personas cercanas.
Francia registró otros hechos de características similares en los últimos años. En febrero, una mujer de 50 años fue detenida luego de que encontraran dos bebés en el congelador de su vivienda en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este del país.
El antecedente más grave ocurrió en 2015, cuando Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos. En ese caso, el jurado consideró que la mujer presentaba una alteración de su capacidad de discernimiento al momento de los hechos.
Mientras continúan las pericias y la toma de testimonios, la investigación en Orange busca reconstruir qué ocurrió con los cinco bebés hallados en la vivienda y esclarecer uno de los casos criminales que más conmoción ha provocado en Francia en los últimos años.