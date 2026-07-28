Conmoción en Francia: hallaron los cuerpos de cinco bebés en la casa de una pareja e investigan un quíntuple asesinato

La Justicia de Francia investiga uno de los casos más impactantes de los últimos años tras el hallazgo de los restos de cinco bebés en la vivienda de una pareja de la ciudad de Orange, en el sureste del país. La fiscalía abrió una causa por asesinato para determinar las circunstancias en las que murieron los recién nacidos y establecer las eventuales responsabilidades penales.