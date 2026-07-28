Otra ola de calor eleva el riesgo de fuego en Europa

David Sánchez, un pintor y decorador de 48 años, es uno de los evacuados que pudo volver este lunes a su domicilio y a su regreso encontró sus plantaciones quemadas. “A mí se me han quemado muchas olivas y pistachos. Pues ahora a limpiarlo y a volver a plantar y ya está. Es una mierda, la verdad. Y es que volvió a activarse el fuego ahí abajo”.