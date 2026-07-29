San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea que dejó siete muertos

Quiénes eran las víctimas

El Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó que las personas fallecidas son el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.