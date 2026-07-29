San Juan decretó tres días de duelo por la tragedia aérea que dejó siete muertos

Resumen para apurados
- El gobernador Orrego decretó tres días de duelo en San Juan tras la muerte de siete personas este miércoles al estrellarse un helicóptero en una capacitación en Ischigualasto.
- La aeronave perdió contacto y fue hallada impactada en el terreno. El equipo realizaba una práctica nacional previa a combatir incendios forestales en la provincia de La Rioja.
- La Justicia Federal asumió la investigación para determinar las causas del peor accidente aéreo de la historia sanjuanina, mientras continúan las pericias en la zona del impacto.
El Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial tras el accidente del helicóptero que este miércoles provocó la muerte de siete personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos de la provincia. La tragedia ocurrió en el Parque Provincial Ischigualasto, durante una capacitación organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.
La medida, dispuesta por el gobernador Marcelo Orrego, establece que las banderas permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado provincial.
El siniestro, ocurrido cerca del límite con La Rioja, es considerado el peor accidente aéreo registrado en la historia de San Juan y generó una fuerte conmoción tanto en la provincia como a nivel nacional.
Quiénes eran las víctimas
El Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó que las personas fallecidas son el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.
Cómo ocurrió el accidente
La aeronave, identificada con la matrícula LV-KGR, había despegado desde la ciudad de San Juan con personal que debía participar de un curso de capacitación de la Agencia Federal de Emergencias en la zona de Valle Fértil, donde habitualmente se realizan entrenamientos vinculados al combate de incendios forestales.
El programa contemplaba tres jornadas de actividades: una instancia teórica, prácticas de operación de medios aéreos en el Aeroclub y un ejercicio final en el sector donde finalmente ocurrió el accidente.
El último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. A partir de ese momento, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) detectó la activación del Emergency Locator Transmitter (ELT) de la aeronave, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda.
Poco después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó los restos y dio aviso a las autoridades para iniciar el operativo de rescate.
Según informó El Tiempo de San Juan, la aeronave fue encontrada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno y desde el aire se habrían observado tres cuerpos.
El helicóptero iba a combatir incendios en La Rioja
Tras finalizar la capacitación en San Juan, el helicóptero debía trasladarse a la provincia de La Rioja para incorporarse al operativo de combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.
Fuentes oficiales aclararon que la actividad no había sido organizada por el Gobierno de San Juan, sino que formaba parte de un operativo de alcance nacional coordinado por la Agencia Federal de Emergencias, con la participación de autoridades provinciales vinculadas a la respuesta frente a este tipo de emergencias.
El mensaje de Orrego
Luego de conocerse la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego expresó su pesar a través de las redes sociales.
"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", escribió.
En el mismo mensaje, el mandatario envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.
"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria", manifestó.
Investigan las causas del siniestro
Al tratarse de un accidente aéreo, la investigación quedó en manos de la Justicia Federal, que será la encargada de determinar las causas que provocaron la caída del helicóptero. Mientras tanto, continúan las tareas periciales en la zona del siniestro para reconstruir cómo se produjo el hecho.