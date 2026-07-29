Tragedia en San Juan: un helicóptero que iba a combatir incendios se estrelló y murieron sus siete ocupantes

Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló este miércoles por la mañana en la provincia de San Juan y sus siete ocupantes murieron. La aeronave tenía previsto participar primero de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y luego trasladarse a La Rioja para intervenir en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.