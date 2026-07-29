Tragedia en San Juan: un helicóptero que iba a combatir incendios se estrelló y murieron sus siete ocupantes
La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias, había despegado para participar de una capacitación y luego debía viajar a La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito.
Resumen para apurados
- Un helicóptero de la AFE se estrelló este miércoles en el Parque Ischigualasto, San Juan, y sus siete ocupantes murieron mientras iban a capacitarse contra incendios.
- La aeronave perdió contacto a las 10:26. Cayó en un sector remoto de difícil acceso en Ischigualasto, por lo que el rescate requirió cuatriciclos y el parque debió cerrar.
- Es una de las peores tragedias aéreas recientes de San Juan. Las autoridades investigan las causas, asisten a las familias y analizan el impacto en la lucha contra incendios.
Un helicóptero contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se estrelló este miércoles por la mañana en la provincia de San Juan y sus siete ocupantes murieron. La aeronave tenía previsto participar primero de una capacitación vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y luego trasladarse a La Rioja para intervenir en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.
El accidente ocurrió en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto y dio lugar a un amplio operativo de rescate, aunque las dificultades para acceder al lugar demoraron el arribo de los equipos de emergencia.
Según informaron fuentes oficiales, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Poco después se perdió toda comunicación y otra aeronave que sobrevolaba el área localizó los restos, dando aviso inmediato a las autoridades para activar el protocolo de búsqueda.
El helicóptero había despegado desde la ciudad de San Juan con personal que se dirigía a Valle Fértil para participar de una capacitación relacionada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Al comprobarse que no había llegado a destino, se puso en marcha el operativo de emergencia.
Quiénes eran las víctimas
El Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó la identidad de las siete personas fallecidas. Se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.
Medios sanjuaninos informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno y que, desde el aire, se habrían observado tres cuerpos. El hecho es considerado una de las tragedias aéreas más impactantes en la historia reciente de la provincia.
El mensaje del gobernador Orrego
Tras conocerse la tragedia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó sus condolencias a través de sus redes sociales.
"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", escribió.
Luego agregó: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".
Un acceso complejo al lugar del accidente
La ubicación del helicóptero fue confirmada por el director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, quien precisó que la aeronave cayó en el sector norte del área protegida.
"Teníamos programada la llegada de este helicóptero para la mañana de hoy. De repente nos llamaron diciendo que había una alerta de uno de los helicópteros que venían a hacer las maniobras porque había caído en la parte norte del Parque Ischigualasto", explicó en declaraciones a Radio Sarmiento.
El funcionario detalló que el acceso al sitio del impacto presenta importantes dificultades. Los rescatistas lograron avanzar hasta el último punto accesible por huella vehicular y desde allí continuaron el recorrido en cuatriciclos y a pie.
"Estamos aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Hemos llegado hasta cierto punto donde hay huella y después intentaremos llegar con los cuatriciclos", señaló.
La zona del accidente se encuentra a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca, uno de los sectores de más difícil acceso dentro del parque. Como consecuencia del operativo, las autoridades dispusieron el cierre del Parque Provincial Ischigualasto y la suspensión de todas las actividades previstas para la jornada.
Cómo era el helicóptero accidentado
La aeronave siniestrada era un Bell 412EP, matrícula LV-KGR y número de serie de fabricación 36696. De acuerdo con su historial de registros, realizó su primer vuelo en 2010 y anteriormente estuvo matriculada en Canadá y Estados Unidos con la patente N536LW, que fue cancelada el 17 de noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina.
Desde entonces quedó registrado a nombre de la empresa Jasfly S.A.
El Bell 412EP está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney y está diseñado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales. Tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros, además de una velocidad de crucero de 122 nudos.