SociedadActualidad

Intensa búsqueda en las Cataratas de Iguazú: un turista desapareció tras dejar sus objetos personales en una pasarela

Un operativo en el que participa la Prefectura Naval Argentina busca esclarecer el paradero mientras que fuentes oficiales advirtieron a un medio que se trataría de un suicidio.

Las pertenencias del turista que fueron halladas en la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú
Las pertenencias del turista que fueron halladas en la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú Imagen: lavozdecataratasok
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía busca en las Cataratas de Iguazú a un turista de Cañuelas desaparecido el domingo, tras hallarse sus pertenencias. La principal hipótesis del caso es un suicidio.
  • El personal de Parques Nacionales encontró en una pasarela el DNI del joven, dinero, ropa y una nota mojada. El turista había ingresado al parque el viernes y no regresó al hotel.
  • La Prefectura Naval y la Policía de Misiones continúan los rastrillajes en la zona del río para localizar al joven, mientras la Justicia avanza en la investigación del hecho.
Resumen generado con IA

Personal de Parques Nacionales de la provincia de Misiones encontró el pasado domingo una serie de objetos personales que pertenecen a un turista en las Cataratas de Iguazú. Tras el hallazgo se inició una intensa búsqueda para localizar su paradero, mientras se barajan hipótesis en las que las autoridades remarcaron un intento de suicidio.

Detuvieron a un docente de Misiones por tener material de abuso sexual infantil en su computadora

Detuvieron a un docente de Misiones por tener material de abuso sexual infantil en su computadora

El pasado domingo, trabajadores del Parque Nacional Iguazú hallaron las pertenencias de un turista en una de las pasarelas de la reserva ubicada en el sector de la Garganta del Diablo. Según la información oficial, se encontraron un teléfono celular Motorola, un Documento Nacional de Identidad, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos y un manuscrito deteriorado por el agua.

Un DNI permitió identificar al desaparecido

El Documento Nacional de Identidad permitió determinar que se trataba de M.A.S, un joven turista domiciliado en la Ciudad de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, que habría ingresado al predio durante el mediodía del viernes y se hospedaba en un hotel céntrico desde el día anterior, el 25 de junio; sin embargo, nunca regresó.

Además, entre sus efectos se encontraron alrededor de 40 mil pesos en efectivo, un par de lentes, una campera negra, una remera, medias y papel redactado a mano, aparentemente en inglés, dado que el deterioro causado por el caudal impidió saberlo con certeza.

Operativo de rastrillaje en la zona

El hallazgo movilizó un operativo de búsqueda en todo el recinto, donde participan la Policía de Misiones junto a su división Científica y la Justicia, que ordenó además la participación de la Prefectura Naval Argentina en las tareas de rastreo. En paralelo a la búsqueda, fuentes oficiales indicaron al medio La Nación que la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.

La investigación permanece en curso y se espera que en las próximas horas haya mayores precisiones sobre el caso.

Temas MisionesPrefectura Naval ArgentinaCataratas del Iguazú
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais
1

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei
3

A 10 días del 9 de Julio: qué se sabe hasta ahora sobre la posible visita de Milei

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos
4

El negocio de las entradas en el Mundial 2026: U$S8.100 para ver a Messi y la odisea de los hinchas argentinos

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos
5

A cuatro de cada 10 tucumanos el salario les alcanza cada vez menos

Ranking notas premium
Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete
1

Jaldo no se pone “colorado” si Santilli es designado jefe de Gabinete

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos
2

Veinte años después: las condenas que probaron el encubrimiento, pero no quién mató a Paulina Lebbos

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027
3

Un centenar de partidos podrá competir en Tucumán en los comicios de 2027

La política, en el país de las maravillas
4

La política, en el país de las maravillas

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos
5

El agua que cuidamos y el agua que desperdiciamos

Más Noticias
Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Sismo en Córdoba hoy: dónde fue el epicentro del temblor de 2,7 grados y qué informó el Inpres

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Frente frío y aire polar: las provincias más afectadas por las temperaturas mínimas en el comienzo de julio

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos beneficiados en el cierre de junio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Alerta amarilla por frío extremo y vientos fuertes: el SMN advirtió por temperaturas peligrosas para la salud este lunes

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Investigadores de todo el país debatirán en Tucumán, a 50 años del golpe de Estado

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Capacitaciones a reclusos de Villa Urquiza: “Ellos necesitan expresar lo que sienten”

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Tres internos de Villa Urquiza contaron sus experiencias con las distintas instancias de educación en contexto de encierro

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Entre abrazos y lentejuelas: el último adiós a Ernestina Pais

Comentarios