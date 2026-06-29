Intensa búsqueda en las Cataratas de Iguazú: un turista desapareció tras dejar sus objetos personales en una pasarela

Resumen para apurados
- La policía busca en las Cataratas de Iguazú a un turista de Cañuelas desaparecido el domingo, tras hallarse sus pertenencias. La principal hipótesis del caso es un suicidio.
- El personal de Parques Nacionales encontró en una pasarela el DNI del joven, dinero, ropa y una nota mojada. El turista había ingresado al parque el viernes y no regresó al hotel.
- La Prefectura Naval y la Policía de Misiones continúan los rastrillajes en la zona del río para localizar al joven, mientras la Justicia avanza en la investigación del hecho.
Personal de Parques Nacionales de la provincia de Misiones encontró el pasado domingo una serie de objetos personales que pertenecen a un turista en las Cataratas de Iguazú. Tras el hallazgo se inició una intensa búsqueda para localizar su paradero, mientras se barajan hipótesis en las que las autoridades remarcaron un intento de suicidio.
El pasado domingo, trabajadores del Parque Nacional Iguazú hallaron las pertenencias de un turista en una de las pasarelas de la reserva ubicada en el sector de la Garganta del Diablo. Según la información oficial, se encontraron un teléfono celular Motorola, un Documento Nacional de Identidad, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos y un manuscrito deteriorado por el agua.
Un DNI permitió identificar al desaparecido
El Documento Nacional de Identidad permitió determinar que se trataba de M.A.S, un joven turista domiciliado en la Ciudad de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires, que habría ingresado al predio durante el mediodía del viernes y se hospedaba en un hotel céntrico desde el día anterior, el 25 de junio; sin embargo, nunca regresó.
Además, entre sus efectos se encontraron alrededor de 40 mil pesos en efectivo, un par de lentes, una campera negra, una remera, medias y papel redactado a mano, aparentemente en inglés, dado que el deterioro causado por el caudal impidió saberlo con certeza.
Operativo de rastrillaje en la zona
El hallazgo movilizó un operativo de búsqueda en todo el recinto, donde participan la Policía de Misiones junto a su división Científica y la Justicia, que ordenó además la participación de la Prefectura Naval Argentina en las tareas de rastreo. En paralelo a la búsqueda, fuentes oficiales indicaron al medio La Nación que la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.
La investigación permanece en curso y se espera que en las próximas horas haya mayores precisiones sobre el caso.