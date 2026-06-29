Intensa búsqueda en las Cataratas de Iguazú: un turista desapareció tras dejar sus objetos personales en una pasarela

Operativo de rastrillaje en la zona

El hallazgo movilizó un operativo de búsqueda en todo el recinto, donde participan la Policía de Misiones junto a su división Científica y la Justicia, que ordenó además la participación de la Prefectura Naval Argentina en las tareas de rastreo. En paralelo a la búsqueda, fuentes oficiales indicaron al medio La Nación que la principal hipótesis gira en torno a un suicidio.