Operaron a una mujer por error en un hospital de Brasil y murió tres días después: la trágica confusión de los médicos

La víctima fue identificada como Jandira Marina Dias Braga, quien había sido ingresada por una obstrucción en el colon vinculada a una recaída de su cuadro. Según reportó el medio brasileño Globo, la paciente fue trasladada al quirófanosin previo aviso ni explicación a la familia la noche del 8 de junio. De acuerdo con los registros médicos a los que accedió el medio, Dias Braga fue sometida una gastrostomía endoscópica, un procedimiento para colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago. La cirugía comenzó a las 18:45 y finalizó a las 19:20.