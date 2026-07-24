Operaron a una mujer por error en un hospital de Brasil y murió tres días después: la trágica confusión de los médicos

Resumen para apurados
- Jandira Dias Braga, de 76 años, murió el 11 de junio en Campinas, Brasil, tras ser operada por error debido a una confusión de identidad en un hospital.
- La anciana tenía cáncer de colon y le realizaron por equivocación una gastrostomía destinada a otro paciente. Luego de la intervención, su estado empeoró gravemente.
- El hospital inició una investigación interna y despidió al personal involucrado, mientras que la familia de la víctima confirmó que iniciará acciones legales.
Un error de identidad le costó la vida a una paciente de 76 años del Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, en el estado de San Pablo, Brasil. La mujer padecía de cáncer de intestino y se encontraba internada a la espera de una decisión médica respecto al procedimiento para tratar su enfermedad. Tras la intervención, la mujer falleció tres días después.
La víctima fue identificada como Jandira Marina Dias Braga, quien había sido ingresada por una obstrucción en el colon vinculada a una recaída de su cuadro. Según reportó el medio brasileño Globo, la paciente fue trasladada al quirófanosin previo aviso ni explicación a la familia la noche del 8 de junio. De acuerdo con los registros médicos a los que accedió el medio, Dias Braga fue sometida una gastrostomía endoscópica, un procedimiento para colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago. La cirugía comenzó a las 18:45 y finalizó a las 19:20.
Allí le realizaron una gastrostomía endoscópica, una cirugía menor destinada a colocar una sonda de alimentación directamente en el estómago, práctica que en realidad correspondía a otra persona.
Un descuido inédito
La confusión recién fue advertida por el personal médico al finalizar la intervención, durante el cambio de turno de enfermería, cuando constataron que la persona original aún esperaba en su habitación. Fue en ese instante que el equipo revisó la pulsera de identificación de la anciana y confirmó la grave falla en los esquemas de seguridad.
Tras el incidente, la nieta de Dias Brigas, Camila Dias Barozzi comentó que la familia fue convocada a una reunión con las autoridades del centro médico. Según relataron sus allegados, desde la institución argumentaron que la cirugía inadvertida generó un "beneficio clínico" al drenar líquidos y sostuvieron que la maniobra no alteró el pronóstico de la mujer. "Cuando llegamos, estaban allí el director clínico y el director del centro quirúrgico. Dijo que eso nunca había sucedido en su carrera y que mi abuela había sido llevada al centro quirúrgico y operada en lugar de otro paciente", declaró Dias Barozzi.
Sin embargo, su nieta desmintió esta versión al manifestar que el estado de Jandira empeoró dramáticamente a las pocas horas. "Al día siguiente, empezó a escupir un líquido que parecía heces y a vomitar. Así que lo que me había dicho que sería beneficioso no lo fue", afirmó Camila.
La nieta también informó que la salud de la anciana empeoró tras la cirugía. "Comenzó a tener taquicardia y presentó síntomas de sepsis justo después de la intervención. Fue entonces cuando su estado clínico se deterioró significativamente", declaró la nieta.
Investigación interna y medidas legales
Según los registros médicos, en la mañana del 9 de junio, Jandira presentó confusión mental, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y alteración del ritmo cardíaco, por lo que fue trasladada a la UCI. El equipo médico comenzó a investigar hipótesis como sepsis y tromboembolismo pulmonar.
Finalmente, tras sufrir una falla multiorgánica y descompensaciones severas, la paciente falleció el 11 de junio. Ante el fatal desenlace, el Hospital Beneficência Portuguesa emitió un comunicado lamentando lo sucedido, donde confirmó el inicio de una investigación interna y la aplicación de sanciones administrativas, mientras la familia de la víctima anunció que emprenderá acciones legales para establecer responsabilidades.
"Tras detectarse el incidente, el hospital inició una investigación interna para esclarecer los hechos con rigor, con el objetivo de determinar las circunstancias del suceso y revisar los protocolos de seguridad adoptados por la institución. El caso ya se ha remitido a los colegios profesionales pertinentes y se han adoptado medidas administrativas contra los profesionales implicados, incluyendo despidos", anunció la institución.