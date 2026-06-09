Un nuevo video muestra el momento en el que un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Resumen para apurados
- Un turista se arrojó recientemente en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular que se había caído, según revelaron nuevos videos virales.
- El hombre se descolgó de la pasarela y enfrentó fuertes corrientes con el agua a las rodillas para recuperar el teléfono, tras lo cual reingresó y continuó su paseo.
- La administración del parque advirtió al turista y recordó la prohibición de cruzar barreras de seguridad, instando a reportar pérdidas al personal especializado.
Un nuevo video difundido en las últimas horas permite observar la secuencia completa desde otro ángulo del arriesgado episodio protagonizado por un turista que se arrojó a las aguas brasileñas de las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular.
Las primeras imágenes habían comenzado a circular durante el fin de semana y mostraban al hombre descendiendo desde la pasarela que conduce a uno de los sectores más visitados del parque.
Ahora, la nueva grabación muestra cómo el turista se descuelga de la estructura y queda con el agua hasta las rodillas mientras enfrenta una fuerte corriente en una zona de alto riesgo.
Ante la mirada atónita de decenas de visitantes, el hombre logró alcanzar el teléfono, recuperarlo y volver a trepar hasta la pasarela. Según los testimonios difundidos por medios brasileños, luego continuó con el recorrido turístico con normalidad.
La advertencia del parque
Desde la administración del Parque Nacional Iguazú informaron que el turista fue advertido inmediatamente después de la maniobra y permaneció acompañado durante el resto de la visita.
Además, recordaron que está terminantemente prohibido cruzar las barreras de seguridad instaladas en los senderos, incluso para recuperar objetos personales o intentar obtener fotografías más cercanas de las cataratas. "La superación de las barreras de seguridad está expresamente prohibida", señalaron desde el parque en un comunicado.
Las autoridades también explicaron que, cuando celulares, cámaras u otros objetos caen en sectores de difícil acceso, los visitantes deben avisar de inmediato al personal especializado, que evalúa cada situación y determina si es posible recuperarlos sin poner vidas en peligro.
Hasta el momento no trascendió si el turista sufrió lesiones o necesitó atención médica después de la arriesgada acción que quedó registrada en video y se volvió viral en las redes sociales.
El incidente ocurrió en el lado brasileño del área protegida, donde bomberos civiles realizan tareas permanentes de monitoreo en senderos y pasarelas.