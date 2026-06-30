Buscan a un turista que desapareció en las Cataratas del Iguazú: sus pertenencias estaban en la Garganta del Diablo

Resumen para apurados
- Fuerzas de seguridad buscan a Mariano Sierra, turista de 41 años desaparecido el domingo en Cataratas del Iguazú, tras hallar sus pertenencias en la Garganta del Diablo.
- Guardaparques hallaron su celular, dinero y una nota en la pasarela. La búsqueda por tierra y agua se dificulta porque el caudal del río Iguazú duplicó su nivel habitual.
- La hipótesis principal es que se arrojó al río. La investigación judicial y las pericias sobre el manuscrito deteriorado buscarán esclarecer las causas del hecho.
Un amplio operativo de búsqueda se desarrolla en el Parque Nacional Iguazú para encontrar a Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas, que permanece desaparecido desde el domingo.
La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el hombre se habría arrojado a las aguas del río Iguazú, luego de que guardaparques encontraran varias de sus pertenencias sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.
Las tareas son encabezadas por efectivos de la Policía de Misiones y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que trabajan bajo las directivas del Poder Judicial con patrullajes por tierra y agua.
El operativo comenzó el domingo por la mañana, cuando personal del Parque Nacional halló documentación personal, un teléfono celular, $40.000 en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes a Sierra.
Entre los elementos encontrados también apareció un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que despertó el interés de los peritos de Policía Científica debido a que estaba deteriorado por el agua.
A partir de ese hallazgo se activó el protocolo de búsqueda, con la participación de efectivos de la Prefectura Iguazú y de la Policía de Misiones.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú al mediodía del sábado y que se encontraba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio.
Un operativo por tierra y agua
La búsqueda se extiende por distintos sectores de la reserva natural. Mientras patrullas recorren caminos y senderos de la selva, embarcaciones navegan el río Iguazú en busca de algún indicio que permita establecer qué ocurrió con el turista.
Las tareas se ven dificultadas por el caudal del río, que este lunes superó el doble de su nivel habitual en la zona de la Garganta del Diablo, además de las características geográficas del lugar, considerado uno de los sectores más complejos del parque.
Hasta el momento, el operativo no arrojó resultados positivos y las autoridades mantienen un intenso despliegue por tierra y agua para intentar dar con el paradero de Mariano Ariel Sierra.