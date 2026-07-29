EconomíaDolar hoy

El dólar oficial bajó y cortó una racha de tres jornadas en su máximo histórico

La cotización en el Banco Nación retrocedió $5, mientras que el mayorista volvió a descender por primera vez desde el 21 de julio. El dólar blue se mantuvo en $1.570.

DÓLAR. El oficial operó a la baja este miércoles 29 de julio de 2026.
DÓLAR. El oficial operó a la baja este miércoles 29 de julio de 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial bajó $5 este miércoles y cerró a $1.515 en el Banco Nación de Argentina, interrumpiendo una racha de tres días consecutivas en su récord de $1.520.
  • El dólar mayorista cayó a $1.496 con bajo volumen operado, mientras que el dólar "blue" se mantuvo en $1.570 tras marcar un pico intradiario de $1.575 durante la mañana.
  • La corrección da un respiro al mercado cambiario tras los máximos alcanzados, aunque la divisa mantiene un alza acumulada en julio bajo la supervisión del Banco Central.
Resumen generado con IA

El dólar oficial registró este miércoles una baja de $5 y cerró a $1.515 para la venta en el Banco Nación, poniendo fin a una serie de tres jornadas consecutivas en las que había permanecido en su récord nominal de $1.520.

En el mercado mayorista, la divisa también mostró una leve corrección. El tipo de cambio retrocedió dos unidades hasta ubicarse en $1.496, en una rueda en la que el volumen operado en el segmento de contado descendió a U$S417,4 millones, uno de los niveles más bajos registrados durante julio.

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El mayorista volvió a bajar tras más de una semana

Con este movimiento, el dólar mayorista registró su primera caída desde el 21 de julio, aunque mantiene un incremento acumulado de $14 en lo que va del mes. 

Por su parte, el Banco Central fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en $1.842,40. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó $346,40 por debajo del límite superior establecido para la flotación.

El dólar "blue" se mantuvo estable

En el mercado informal, el dólar "blue" permaneció sin cambios y cerró a $1.570 para la venta, luego de haber alcanzado durante la mañana un máximo intradiario de $1.575.

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A pesar de la estabilidad de la jornada, el billete informal acumula una suba de $55 en lo que va de julio.

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