Dólar "blue" hoy: alcanzó un nuevo récord de $1.570 y el mayorista también marcó un máximo nominal
La cotización paralela subió otros $10 este martes y acumuló un alza de 3,6% en julio. El dólar oficial se mantuvo en $1.520 en el Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó a $1.498 y volvió a registrar un récord nominal.
Resumen para apurados
- Este martes, el dólar blue alcanzó un récord nominal de $1.570 y el mayorista subió a $1.498 en Argentina, debido a persistentes presiones alcistas en el mercado cambiario.
- En julio, el blue acumula una suba del 3,6% ($55), mientras el dólar oficial minorista cotiza en $1.520. El mayorista sumó $16 en el mes con U$S528 millones operados en la rueda.
- La cotización oficial se ubica un 22,9% por debajo del techo de la banda del BCRA ($1.841,16), mientras el mercado prevé que el tipo de cambio se mantenga bajo los $1.800 en 2026.
El dólar volvió a exhibir movimientos alcistas este martes en los distintos segmentos del mercado cambiario. El "blue" avanzó otros $10 y cerró en $1.570 para la venta, un nuevo récord nominal para el mercado informal. En lo que va de julio, el billete paralelo acumula un incremento de $55, equivalente al 3,6%.
En tanto, el dólar al público permaneció estable en $1.520 para la venta en el Banco Nación por tercer día consecutivo, nivel que también representa un máximo nominal.
Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra en las entidades financieras.
Por su parte, el dólar mayorista registró una suba marginal de $1 y finalizó la jornada en $1.498, impulsado por un volumen operado en el segmento de contado de U$S528,834 millones. A pesar del escaso avance diario, el tipo de cambio oficial mayorista también alcanzó un nuevo récord nominal.
Durante julio, el dólar mayorista acumula una suba de $16, equivalente al 1,1%, un ritmo que, de acuerdo con los datos disponibles, se ubicaría por debajo de la inflación del período. En lo que va de 2026, el incremento alcanza los $43, lo que representa un avance del 3%.
En este contexto, el BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.841,16, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a $343,16, o un 22,9%, por debajo del límite superior del esquema de flotación.
Esta diferencia refleja el margen que aún conserva la cotización oficial respecto del techo establecido por la autoridad monetaria.