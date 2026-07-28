EconomíaDolar hoy

Dólar "blue" hoy: alcanzó un nuevo récord de $1.570 y el mayorista también marcó un máximo nominal

La cotización paralela subió otros $10 este martes y acumuló un alza de 3,6% en julio. El dólar oficial se mantuvo en $1.520 en el Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó a $1.498 y volvió a registrar un récord nominal.

DÓLAR. El blue alcanzó un nuevo récord nominal.
DÓLAR. El "blue" alcanzó un nuevo récord nominal.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, el dólar blue alcanzó un récord nominal de $1.570 y el mayorista subió a $1.498 en Argentina, debido a persistentes presiones alcistas en el mercado cambiario.
  • En julio, el blue acumula una suba del 3,6% ($55), mientras el dólar oficial minorista cotiza en $1.520. El mayorista sumó $16 en el mes con U$S528 millones operados en la rueda.
  • La cotización oficial se ubica un 22,9% por debajo del techo de la banda del BCRA ($1.841,16), mientras el mercado prevé que el tipo de cambio se mantenga bajo los $1.800 en 2026.
Resumen generado con IA

El dólar volvió a exhibir movimientos alcistas este martes en los distintos segmentos del mercado cambiario. El "blue" avanzó otros $10 y cerró en $1.570 para la venta, un nuevo récord nominal para el mercado informal. En lo que va de julio, el billete paralelo acumula un incremento de $55, equivalente al 3,6%.

En tanto, el dólar al público permaneció estable en $1.520 para la venta en el Banco Nación por tercer día consecutivo, nivel que también representa un máximo nominal. 

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Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dólar minorista promedió $1.520,82 para la venta y $1.470,15 para la compra en las entidades financieras.

Por su parte, el dólar mayorista registró una suba marginal de $1 y finalizó la jornada en $1.498, impulsado por un volumen operado en el segmento de contado de U$S528,834 millones. A pesar del escaso avance diario, el tipo de cambio oficial mayorista también alcanzó un nuevo récord nominal.

Durante julio, el dólar mayorista acumula una suba de $16, equivalente al 1,1%, un ritmo que, de acuerdo con los datos disponibles, se ubicaría por debajo de la inflación del período. En lo que va de 2026, el incremento alcanza los $43, lo que representa un avance del 3%.

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En este contexto, el BCRA fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.841,16, cifra que dejó al tipo de cambio oficial a $343,16, o un 22,9%, por debajo del límite superior del esquema de flotación.

Esta diferencia refleja el margen que aún conserva la cotización oficial respecto del techo establecido por la autoridad monetaria.

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