El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo

Las razones detrás de la pausa oficial

Fuentes oficiales explicaron que la ausencia de compras del Central no responde a una debilidad en la oferta, sino a un pico estacional en la demanda de divisas. La rueda estuvo marcada por fuertes requerimientos del sector energético, lo que absorbió la liquidez disponible en el segmento mayorista. Sin embargo, desde el organismo destacaron que el promedio de compras de julio se ubica en U$S116 millones diarios, una cifra que supera la media anual de U$S97 millones.