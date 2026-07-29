El BCRA interrumpió su racha histórica: por qué dejó de comprar dólares tras 135 ruedas de saldo positivo
Por primera vez en 2026, la autoridad monetaria se mantuvo al margen del mercado oficial. La fuerte demanda de energía y la caída del precio del oro empujaron las reservas brutas por debajo de los U$S49.000 millones.
Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina frenó su racha histórica de 135 ruedas consecutivas de compra de dólares al no intervenir en el mercado oficial por un aumento en la demanda energética.
- El ciclo acumuló U$S 13.128 millones en 2026, siendo el tercero más largo del país. La pausa ocurrió durante la visita del FMI y ante la baja del oro, reduciendo las reservas brutas.
- Pese al freno, el FMI instó a seguir acumulando reservas. El mercado observa con atención la brecha cambiaria y la volatilidad externa para evaluar la capacidad de compra futura.
El Banco Central (BCRA) cerró la jornada de ayer con una señal de neutralidad que marcó el fin de un ciclo excepcional. Tras 135 ruedas consecutivas de compras ininterrumpidas, la entidad no intervino en el mercado oficial de cambios, estabilizando su saldo mensual en U$S1.963 millones y el acumulado anual en U$S13.128 millones.
Un ciclo récord que solo superan los registros de 2004 y 2006
La racha se posiciona como la "tercera más extensa de la historia reciente" del mercado cambiario argentino. Según informes del "Ieral" y "Romano Group", este periodo de acumulación de divisas -iniciado el 3 de enero de 2026- solo es superado por dos hitos previos: el ciclo de febrero-noviembre de 2004 (184 ruedas) y el de septiembre de 2006-mayo de 2007 (161 ruedas).
A pesar de haber quedado por debajo en duración frente a esos años, el volumen de divisas capturado en 2026 muestra una escala significativa. Con más de U$S13.000 millones adquiridos en lo que va del año, el ritmo de acumulación actual supera los U$S5.295 millones nominales del ciclo de 2004, aunque todavía se mantiene por detrás de los U$S11.099 millones (unos U$S18.000 millones a valores de hoy) registrados en el bienio 2006-2007.
Las razones detrás de la pausa oficial
Fuentes oficiales explicaron que la ausencia de compras del Central no responde a una debilidad en la oferta, sino a un pico estacional en la demanda de divisas. La rueda estuvo marcada por fuertes requerimientos del sector energético, lo que absorbió la liquidez disponible en el segmento mayorista. Sin embargo, desde el organismo destacaron que el promedio de compras de julio se ubica en U$S116 millones diarios, una cifra que supera la media anual de U$S97 millones.
Este freno en la acumulación ocurrió en un contexto político particular: la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina. La directora gerente del FMI, quien respaldó el rumbo económico y celebró la robustez de las reservas, dejó un mensaje claro para el equipo económico: "Sigan comprando". La recomendación del Fondo contrasta con una jornada donde el BCRA debió priorizar el pago de importaciones clave por sobre el engrosamiento de sus activos.
Caída de reservas y presión en los activos externos
En paralelo a la neutralidad en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas sufrieron un retroceso de U$S234 millones, finalizando en U$S48.931 millones. Esta caída, que devolvió al stock por debajo del umbral de los U$S49.000 millones, no solo se debió a la falta de compras, sino también a un "efecto valuación" adverso. El oro retrocedió un 1,30%, lo que significó una pérdida contable de aproximadamente U$S115 millones en las tenencias del Central.
Por otro lado, el mercado financiero comienza a mostrar signos de mayor búsqueda de cobertura. Según los analistas de Criteria, las intervenciones oficiales en la curva de instrumentos "dólar linked" se acotaron, lo que permitió una ampliación gradual de la brecha ante un contexto externo más volátil.