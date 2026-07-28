El BCRA frenó su racha récord y no compró dólares después de 135 días consecutivos: qué explicó la entidad

Resumen para apurados
- El BCRA cortó este martes una racha de 135 días sin comprar dólares en el mercado argentino por una elevada demanda de divisas del sector energético.
- Es la segunda vez en el año que no suma reservas. No obstante, la entidad destacó que el promedio diario de compras de julio sigue en un nivel elevado de U$S116 millones.
- El Gobierno busca consolidar su programa económico y Javier Milei anunciará este jueves por cadena nacional un proyecto para reformar la Carta Orgánica del organismo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cortó este martes una racha de 135 jornadas consecutivas con compras de dólares.
La autoridad monetaria no realizó intervenciones dentro ni fuera del mercado cambiario, por lo que no incorporó divisas a las reservas por segunda vez en 2026, luego de lo ocurrido el 2 de enero.
Desde la entidad presidida por Santiago Bausili explicaron que durante la jornada se registraron “compras fuertes del sector de energía y el BCRA no compró”. Pese a la interrupción de la secuencia positiva, remarcaron que el ritmo de acumulación de reservas se mantiene elevado durante el mes.
En ese sentido, indicaron que en julio el promedio diario de adquisiciones alcanza los U$S116 millones, por encima de los U$S97 millones que registra el promedio del año, consignó Infobae.
Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Javier Milei presentará este jueves, a las 20, los principales lineamientos del proyecto de reformade la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas más relevantes de su gestión para el segundo semestre. El anuncio se realizará por cadena nacional y el gobierno libertario prevé enviar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados el próximo martes.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa. "El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20, para explicar los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central", anunció.
En ese marco, el funcionario sostuvo que se trata de una iniciativa clave para la administración libertaria. "Como saben, es un tema fundamental para este Gobierno, porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", afirmó.
El proyecto ingresaría el martes al Congreso y sería presentado en la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, consignó el diario "Ámbito".
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central constituye una de las principales apuestas de Milei para la segunda mitad del año. En la Casa Rosada sostienen que el Congreso nacional será el escenario central de esta etapa, con un paquete de iniciativas orientadas a consolidar el programa económico del oficialismo.
Entre ellas también figuran el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa para implementar un mecanismo similar al "shutdown" que rige en Estados Unidos cuando no se aprueba el Presupuesto y el envío del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo plazo vence el 15 de septiembre.