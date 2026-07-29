Franco Colapinto reveló quiénes son sus amigos en la Fórmula 1 y confesó su mayor obsesión

Resumen para apurados
- Durante el receso de la F1 en Barcelona, el piloto argentino Franco Colapinto reveló sus hábitos y amistades en el paddock en una entrevista con Amelia Dimoldenberg.
- A bordo de un Alpine, confesó su adicción al mate, sus rutinas antes de correr y mencionó su buena relación con pilotos como Alex Albon, Gabriel Bortoleto y Kimi Antonelli.
- El argentino se prepara para retomar la competencia en el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, buscando consolidar su primera temporada completa en la Fórmula 1.
En pleno receso de la Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a mostrar su costado más relajado y espontáneo. El piloto argentino de Alpine participó del ciclo "Passenger Princess", conducido por la comediante británica Amelia Dimoldenberg, y dejó una serie de confesiones sobre su vida fuera de las pistas, desde sus rituales antes de competir hasta las amistades que construyó dentro del paddock.
La entrevista, realizada a bordo de un Alpine en el circuito de Barcelona-Cataluña, permitió conocer aspectos poco habituales de la intimidad del pilarense, quien atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría.
Uno de los momentos más llamativos llegó cuando le preguntaron cuál era su bebida favorita.
El mate, las cábalas y sus amigos en la Fórmula 1
Sin dudarlo, Colapinto eligió el mate como parte indispensable de su rutina diaria e incluso confesó que lo acompaña durante los fines de semana de competencia. "Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto", afirmó entre risas.
El piloto también habló de las costumbres que mantiene antes de subirse al monoplaza. Aunque aseguró que no se considera una persona demasiado supersticiosa, reconoció que sigue una rutina muy específica antes de cada carrera. "Normalmente pongo primero todo lo que va a mi derecha. Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho, luego la bota derecha...", explicó.
Otro de los momentos más divertidos de la charla surgió cuando le consultaron quiénes son sus amigos dentro de la Fórmula 1. Fiel a su estilo, primero respondió con humor. "Los odio a todos", bromeó.
Luego reveló los nombres de los pilotos con los que mantiene una relación más cercana: Alex Albon, su excompañero en Williams; Gabriel Bortoleto, con quien comparte una amistad desde la época del karting y el hecho de ser latinoamericanos; y Kimi Antonelli, una de las jóvenes promesas de la categoría, con quien también construyó un fuerte vínculo.
La entrevista también dejó otras curiosidades sobre el argentino. Colapinto admitió que antes era un "desastre" para estacionar un auto, aunque aseguró que mejoró con la práctica. Además, confesó que su actividad favorita es comer y que intenta dormir alrededor de nueve horas por día para llegar en las mejores condiciones físicas a cada competencia.
Mientras disfruta del receso de mitad de temporada, el piloto ya se prepara para volver a la acción. Su próxima presentación oficial será en el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará entre el 21 y el 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, donde buscará continuar consolidándose con Alpine en la Fórmula 1.