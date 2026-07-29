Franco Colapinto reveló quiénes son sus amigos en la Fórmula 1 y confesó su mayor obsesión

Luego reveló los nombres de los pilotos con los que mantiene una relación más cercana: Alex Albon, su excompañero en Williams; Gabriel Bortoleto, con quien comparte una amistad desde la época del karting y el hecho de ser latinoamericanos; y Kimi Antonelli, una de las jóvenes promesas de la categoría, con quien también construyó un fuerte vínculo.