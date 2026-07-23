Malasia aparece como alternativa para volver a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia

La ubicación del trazado malasio aparece como uno de los principales argumentos a favor de su candidatura. Sepang está situado en las afueras de Kuala Lumpur y se encuentra a menos de una hora de vuelo de Singapur. Esa cercanía permitiría reducir las complicaciones logísticas para trasladar al personal, los monoplazas y todo el equipamiento de la Fórmula 1 antes de la siguiente fecha.